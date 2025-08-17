El padre Leopoldo Serrano llega a Tegucigalpa y es recibido por Cossette López

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, le dio la bienvenida al padre Leopoldo Serrando al momento en que el sacerdote ingresó a la capital hondureña a la altura de la colonia El Carrizal.

Durante su caminata el presbítero dijo que quería reunirse con los consejeros del CNE, con los candidatos presidenciales, con el presidente del Congreso Nacional y la pareja presidencial.

En ese sentido, López salió al encuentro del padre para decirle que está en la disposición de reunirse con él e intercambiar número telefónico para que se pongan de acuerdo el día y la hora de la reunión.

El padre Serrano le agradeció a López la gentileza de recibirlo a su llegada a Tegucigalpa.

Igualmente, en el camino, el presidenciable por la Democracia Cristiana, Mario Rivera, le salió al paso y le dijo que iba de viaje, pero que regresaba el miércoles a Tegucigalpa y si lo podía esperar o le designaba a alguien en su representación.

El sacerdote, le dijo que toda la semana estaría en la capital por lo que el encuentro entre ambos se realizaría cuando retorne al país. IR