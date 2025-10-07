El oro supera por primera vez en su historia los $4,000, en medio de tensiones políticas

Madrid – El precio del oro, considerado históricamente como un activo refugio para los inversores en tiempos de incertidumbre, marcó este martes un nuevo máximo de 4,000 dólares durante la jornada, que cerró en los 3,977.44 dólares, en medio de las tensiones políticas en Estados Unidos y Francia.

Para las 9:00 pm de la sesión del mates, el oro registró el nuevo máximo histórico de 4,010.07 dólares la onza, antel cierre.

Esa cantidad supera el récord alcanzado en la víspera, en los 3,970.08 dólares.

El metal amarillo encadena nuevos máximos en un contexto en el que se mantiene el cierre parcial del Gobierno Federal de Estados Unidos, mientras que en Francia, su presidente, Emmanuel Macron, ha decidido dar un plazo hasta el próximo miércoles al primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu, para negociar «una plataforma de acción» que dé estabilidad para sacar al país del bloqueo político en el que se encuentra.

En el año, el oro se revaloriza el 49 %, aupado por las compras masivas de los bancos centrales, la debilidad del dólar y el contexto geopolítico. EFE/PD