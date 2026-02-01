El opositor Álvaro Ramos pide votar en orden, tranquilidad y en paz en Costa Rica

San José.- El candidato del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, quien disputa el segundo lugar en las encuestas, emitió este domingo su voto en las elecciones de Costa Rica e hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer el sufragio en orden, tranquilidad y en paz.

«Ha sido una semana donde hemos sentido que se rompió lo que yo llamo el dique del miedo, esa sensación de miedo de expresarse. De repente muchísima gente expresándose», declaró Ramos a los medios de comunicación minutos antes de ejercer su derecho al sufragio.

Ramos, de 42 años y economista de profesión, votó en una mesa ubicada en la escuela Juan XXIII, en el distrito de Escazú, San José, a donde llegó en medio de un tumulto de seguidores y medios de comunicación.

El candidato presidencial opositor celebró la forma en que los costarricenses se han comportado en el actual proceso electoral.

«Eso que siempre hemos vivido: de (caravanas de) carros con dos banderas (de diferentes partidos políticos), con tres banderas (…). Somos una sola familia, podemos disentir, podemos tener diferencias, pero lo podemos hacer en orden, tranquilidad y paz», abogó quien fue presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en 2022, superintendente de pensiones en 2015 y viceministro de Hacienda en 2012.

Ramos aparece en la segunda posición en la intención de voto con un 9 % de apoyo según la última encuesta, que coloca como favorita a la candidata oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, de 39 años, con el 44 %.

Para estas elecciones se inscribieron 20 candidatos a la presidencia y muchos de ellos han criticado a Fernández porque consideran su proyecto como autoritario e igual al del actual presidente, Rodrigo Chaves, un economista de derecha con alta popularidad de quien ella se ha denominado su «heredera».

Las urnas abrieron este domingo a las 6:00 hora local (12;00 GMT) y estarán abiertas por 12 horas, hasta las 18:00 hora local (00:00 GMT del lunes), para que los 3,7 millones de personas empadronadas decidan a los futuros gobernantes de este país centroamericano considerado como la democracia más estable de América Latina.

Durante la jornada estarán abiertas 7.154 juntas receptoras de votos ubicadas en su mayoría en centros educativos públicos de todo el país, además de mesas de votación en las cárceles para 10.730 reclusos, en hogares de ancianos, 49 consulados en 42 países y otros sitios.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que dará los primeros resultados a las 20.45 hora local (02.45 GMT del lunes) ha garantizado que el proceso electoral está «blindado» debido a una serie de controles y vigilancia que se aplican al material electoral y a la presencia de fiscales de los partidos políticos en las mesas de votación, entre otros. EFE/ir