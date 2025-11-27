El Oporto baila al ritmo de Veiga, mientras Villa, Roma, Lille y Celtic suman victorias

Redacción deportes – Al ritmo del gran partido que firmó Gabri Veiga, el Oporto consiguió una victoria clara frente al Niza (3-0) con un doblete del jugador español en un inicio de jornada de la Liga Europa en la que no fallaron Aston Villa, Roma, Lille y Celtic, ganadores de sus partidos ante Young Boys (2-1), Midtjylland (2-1), Dinamo Zagreb (4-0) y Feyenoord (1-3).

Gabri Veiga ilusiona al Oporto

Al ritmo de Gabri Veiga, el Oporto tomó impulso con su tercera victoria en la fase liga. Después de perder contra el Nottingham (2-0) y de empatar en su visita al Utrecht, el conjunto portugués se recuperó para meterse entre los ocho mejores (a la espera del resto de la jornada) gracias a las apariciones del canterano del Celta con las que derrotó al Niza (3-0).

Muy pronto, exactamente a los 18 segundos, apareció el protagonista del duelo para abrir el marcador. No tardó ni un suspiro en marcar con una llegada desde atrás con la que batió al guardameta Yehvann Diouf con un certero disparo desde dentro del área. Y a la media hora, encarriló el choque con otra llegada que no pudo salvar Diouf.

Después, en la segunda parte, Samu Aghehowa, desde el punto de penalti, acentuó el sabor español del duelo con el tercero que cerró la cuenta y que impulsó al Oporto y complicó al Niza, colista entre los 36 participantes con cero puntos.

Malen, suficiente para el Aston Villa en un duelo con tensión

El Aston Villa alcanzó en lo más alto de la clasificación al Midtjylland gracias a un doblete de Donyell Malen, que en algo más de diez minutos liquidó al Young Boys, derrotado 2-1 en Villa Park para quedarse con seis puntos en la clasificación y probablemente fuera de los mejores 24 cuando acabe la jornada.

A Malen, el segundo de sus tantos le costó un disgusto. Lo celebró en la zona de la grada donde se encontraban los hinchas suizos y fue alcanzado por un objeto en la cabeza. Pudo seguir el partido y tras el paso por vestuarios el Aston Villa sufrió: a Chris Bedia le anularon un gol por fuera de juego, Monteiro redujo distancias en el tiempo añadido y finalmente aguantó un marcador con el que se hizo fuerte en la zona alta de la clasificación.

El Celta reacciona tarde

El equipo español sufrió una dura derrota en su visita al Ludogorets (3-2) después de encajar tres tantos en los primeros sesenta minutos del partido. El conjunto búlgaro compitió mejor y sólo cedió terreno al final, cuando el Celta reaccionó tarde e intentó un empate que acarició en los últimos instantes.

Primero redujo distancias Pablo Durán y en el tiempo añadido Jones El Abdellaoui consiguió uno de los mejores goles de la jornada: con una volea muy plástica que perforó la red del Ludogorets, que generó un último suspiro de épica que no bastó para puntuar, pero que, por lo menos, confirmó que el Celta nunca agacha la cabeza.

El Aynaoui y El Sharawy acaban con el invencible Midtjylland

El sorprendente Midtjylland visitó al Roma con pleno de victorias en los cuatro partidos que había disputado hasta el momento. Uno tras otro fueron cayendo víctimas. Sin piedad, venció al Sturm Graz (2-0), Nottingham Forest (2-3), Maccabi Tel Aviv (0-3) y Celtic (3-1). Parecía imparable y la visita al conjunto italiano era una gran prueba de fuego para comprobar su nivel real.

El Roma, flamante líder de la Serie A, no tuvo piedad del conjunto danés, que ganó 2-1 gracias a los tantos de Neil El Aynaoui y de Stephan El Shaarawy. El primero, a los siete minutos, tras enganchar una volea tras un centro de Zeki Çelik desde la banda derecha; y el segundo, en los últimos minutos, con un remate desde el punto de penalti tras culminar un contragolpe. Paulinho, en el tiempo añadido, generó algo de incertidumbre, pero no fue suficiente para que el Roma alcanzara los nueve puntos.

El Celtic se lleva el duelo de los campeones de Europa

El Feyenoord, campeón de la Copa de Europa en 1970, y el Celtic, ganador de la edición de 1967, se vieron las caras en Stadion Feyenoord con más urgencias para el cuadro neerlandés, que apenas sumaba una victoria antes del inicio del duelo. El resultado final, 1-3, fue nefasto para los hombres dirigidos por Robin Van Persie, que se han complicado su pase hacia la siguiente fase de forma extraordinaria.

Y eso que se adelantaron en el marcador gracias a un tanto a los diez minutos de Ayase Ueda que anularon antes del descanso Hyun-Jun Yang y Reo Hatate. Con 1-2 en contra, el Feyenoord, pese a que intentó empatar en la segunda parte por todos los medios, terminó de hincar la rodilla con un golazo de Benjamin Nygren, que lanzó un misil imparable con el que su equipo respiró tranquilo y llegó a los siete puntos.

El Lille, sin piedad con el Dinamo de Zagreb

El Lille firmó una victoria contundente sobre el Dinamo Zagreb (4-0), con la que tomó impulso hacia la séptima posición. Después de dos derrotas consecutivas, recuperó el pulso a costa del combinado croata, que jamás pudo plantar cara a los hombres dirigidos por Bruno Genesio.

Un par de tantos en cada parte dieron una alegría al Lille y fue Felix Correia quien abrió la cuenta a los 21 minutos. Ayel Mukau alargó el marcador antes del descanso y entre Hamza Iganame y Benjamin Andre cerraron una victoria con la que el Lille mantiene sus opciones de terminar entre los ocho mejores.

Segundo pinchazo del Friburgo

El Friburgo sigue sin perder, pero se desinfla tras sumar su segundo empate. En esta ocasión, no pudo en su visita al Plzen. No pasó del empate sin goles en un duelo dominado por el cuadro checo, que dispuso de las mejores ocasiones del choque para llevarse el duelo. Aunque no lo consiguió, igual que el Friburgo, no ha perdido ningún partido y se mantiene al acecho de terminar la fase liga entre los ocho mejores. EFE