El Olympique de Marsella ficha al extremo estadounidense Timothy Weah

Redacción deportes – El internacional estadounidense Timothy Weah, extremo derecho que la pasada campaña militó en las filas de la Juventus de Turín, es nuevo jugador del Olympique de Marsella, informo el club francés.

Timothy, hijo de George Weah, exfutbolista y único africano de la historia en ganar el Balón de Oro en el año 1995, se formó en las categorías inferiores del PSG, debutando con el primer equipo del club en marzo de 2018 con el que disputó seis partidos y marcó dos goles, uno de ellos durante la victoria por 4-0 contra el Mónaco en la Supercopa de Francia.

En 2018, se unió en calidad de cedido al Celtic de Glasgow, donde acumuló 17 partidos en los que anotó cuatro dianas y una asistencia. En 2019, fichó por el Lille en el que sufrió dos lesiones en los isquiotibiales que le mantuvo fuera hasta su regreso en la temporada 2020-21 en la que conquistó la primera Liga Francesa en la historia de ‘Les Dogues’ y el Trophée des Champions 2021 por 1-0 contra el PSG.

En 2023, el estadounidense inició una nueva etapa en la Juventus, donde disputó 78 partidos, en los que anotó siete tantos y repartió cinco asistencias, y se proclamó campeón de la Copa Italiana.

Weah, 44 veces internacional con la selección de Estados unidos, es el noveno fichaje confirmado de la plantilla del conjunto francés para la temporada 2015-26, junto a Pierre-Emile Højbjerg, Jonathan Rowe, Igor Paixão, Neal Maupay, Facundo Medina, Angel Gomes, CJ Egan-Riley y Pierre-Emerick Aubameyang. EFE