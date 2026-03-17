El oficio silencioso de ser padre

Chasty Fernández

Cada 19 de marzo, Honduras se une a una tradición que trasciende generaciones para honrar la figura paterna. Esta fecha, vinculada a la conmemoración de San José, símbolo de entrega y responsabilidad, nos recuerda que la paternidad no es solo un vínculo biológico, sino un compromiso profundo con la vida, el cuidado y la formación de otros.

A nivel internacional, el Día del Padre también encuentra eco en otras fechas, como el tercer domingo de junio, impulsado en 1910 en Estados Unidos por Sonora Smart Dodd, quien buscaba reconocer a los padres que, como el suyo, asumieron solos la crianza de sus hijos. Más allá de las diferencias de calendario, el sentido es el mismo: valorar el papel de quienes acompañan, sostienen y guían.

En contextos como el nuestro, donde la vida suele exigir sacrificios constantes, ser padre implica mucho más que proveer. Es estar presente incluso en medio del cansancio, es elegir acompañar cuando sería más fácil ausentarse; es poner el bienestar de los hijos por encima del propio y asumir, con responsabilidad, el compromiso de formar, cuidar y amar. No se trata únicamente del sustento económico, sino también de brindar afecto, escucha y orientación emocional, pilares fundamentales para el desarrollo de una vida digna.

Sin embargo, esta reflexión también invita a mirar una realidad que no puede ignorarse: la ausencia. Hay hijos e hijas que crecen con vacíos profundos debido al abandono, a la indiferencia o a la falta de compromiso. Ser padre no es un acto momentáneo, es una responsabilidad permanente ante la vida, ante la sociedad y, para muchos, también ante Dios. Reconocer esta dimensión es fundamental para comprender que la paternidad no admite renuncias sin consecuencias.

En contraste, también es justo reconocer a quienes, sin compartir lazos de sangre, han decidido ejercer la paternidad desde el amor: abuelos, tíos, padrastros, maestros o cuidadores que han asumido con dignidad y entrega ese rol. Ellos representan una paternidad elegida, consciente y generosa, que demuestra que ser padre es, sobre todo, una decisión que se honra cada día.

Celebrar a los padres es reconocer un oficio silencioso, muchas veces invisible, pero profundamente transformador. Este poema es un pequeño homenaje a esos padres que, aun en medio del cansancio y las dificultades, siguen eligiendo amar, cuidar y permanecer.

Manos que sostienen la vida

Hay manos que no descansan,

aunque el día haya sido largo,

manos que siembran futuro

sin pedir recompensa.

Padres de pasos firmes,

de miradas que cuidan

cuando todo parece incierto,

abrazo que nunca falla.

Piensan primero en el mañana,

en la mesa y en los sueños,

en que no falte el pan

ni el cariño que alimenta el alma.

A ustedes, padres de sangre y de vida,

que eligieron quedarse y amar,

les pertenece este orgullo sereno

y este respeto eterno.

Porque ser padre es más que un nombre:

es un acto diario de amor

que sostiene la vida con ternura.

Hoy, con gratitud sincera, honramos su esfuerzo, su presencia y su amor incondicional. Que Dios bendiga a cada padre, hoy, mañana y siempre.