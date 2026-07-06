El número de víctimas mortales aumenta mientras Venezuela intenta recuperar la normalidad

Redacción Internacional.- El número de víctimas mortales del doble terremoto en Venezuela sigue aumentando, con 3.535 fallecidos, según el último parte oficial de este lunes, mientras el país intenta retomar la normalidad con la vuelta clases en 18 estados y el reinicio parcial del trabajo.

La cifra de heridos se mantiene igual respecto al balance del domingo (16.740) mientras que el número de fallecidos supone un aumento de 193 personas.

Mientras tanto, en el estado costero de La Guaira, epicentro del desastre, se mantienen las colas para conseguir comida y medicinas, continúa la retirada de escombros para recuperar más cuerpos de fallecidos y el Gobierno pide apoyo a la ONU para la reconstrucción de hogares ante miles de personas sin vivienda.

Vuelven las clases y el trabajo

Doce días después de los devastadores terremotos, Venezuela intentaba este lunes retomar la normalidad con el regreso a clases y al trabajo en varios estados.

Mientras, en La Guaira y otras regiones altamente afectadas los equipos de rescate continuaron avanzando con la retirada de escombros y la recuperación de cuerpos.

Aunque en Caracas y algunos municipios de los estados de Miranda, La Guaira, Falcón, Carabobo y Aragua las clases están suspendidas, en los otros 18 estados del país el Ministerio de Educación ordenó la reanudación de las mismas.

Ayuda constante a La Guaira

En La Guaira continúan largas filas para recibir comida y medicinsa y aumentó la maquinaria para la retirada de escombros, aunque cada vez hay menos operaciones de rescate de cuerpos.

La mayoría de los comercios se mantuvieron cerrados, mientras cientos de personas se aglomeraban en un centro de acopio del Ministerio de Minas y otro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para recoger una bolsa con arroz, atún y agua.

Además, un funcionario de la cartera de Estado dijo a EFE que solamente ayer, domingo, atendieron a 1.400 personas y durante la mañana de este lunes recibieron a unas 400.

Como parte de ese apoyo, las autoridades de Miami pusieron a disposición hoy un centro de acopio de ayuda para las víctimas de los terremotos en el estadio LoanDepot Park, sede del equipo de béisbol Miami Marlins, que abrirá durante ocho horas diarias y funcionará al menos una semana.

El hospital de campaña español

Cada día, varios autobuses con personas afectadas por el terremoto llegan al hospital de campaña español instalado en el Parque del Este de Caracas, donde no atienden grandes traumas pero todos traen consigo la sombra del «terror» que les evoca recordar el día de los terremotos.

El hospital, impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid), empezó a funcionar el sábado, y solo ayer ya atendieron a más de 200 personas, lo que supone su capacidad total en las 12 horas que está abierto.

«Los pacientes provienen de los campos de refugiados que ha montado el Gobierno venezolano. Son personas que han perdido todas sus pertenencias, casas y demás, y nos vienen en autobuses a diferentes horas del día. Y luego ya la gente que sabe que estamos aquí y vienen por sus propios medios», explica a EFE María Ángeles Comino, la directora de operaciones del hospital de campaña.

También les acompañan un psicólogo y un psiquiatra porque miles de personas, aunque no hayan perdido sus casas, se han quedado con una huella muy grande tras los sismos.

Venezuela pide ayuda a la PNUD

Venezuela pidió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) su apoyo para impulsar programas de vivienda y atender a los miles de ciudadanos que se quedaron sin casa por los devastadores terremotos del 24 de junio, según informó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

Hasta el momento, 17.345 personas perdieron su vivienda, por lo que se habilitaron 79 campamentos transitorios. Además, hay 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Plan de respuesta de la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, informó a través de su portavoz de que el plan de respuesta humanitaria del organismo para Venezuela ya recibió 274 millones de dólares.

«Hasta la fecha, el plan ha recibido 274 millones de dólares, mientras que el sector privado ha aportado más de 32 millones para ayuda humanitaria», indicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en rueda de prensa.

Esta iniciativa, dirigida por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, tiene como objetivo atender a 5,5 millones de personas vulnerables en el país y requiere 632 millones de dólares «para prestar una asistencia vital que salve vidas», según su página web.

Homenajes a los fallecidos

Este lunes, cientos de personas en Caracas y Maracaibo rindieron homenaje en vigilias a las víctimas que dejaron los terremotos y se solidarizaron con los miles de heridos y con los que perdieron sus viviendas, principalmente en la devastada región de La Guaira.

En Caracas, estudiantes, activistas, familiares de presos políticos y otras personas se reunieron en una plaza de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, para orar por los fallecidos y encender unas velas en su honor.

En la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste), hubo dos vigilias: en una iglesia y en una zona que se ha convertido en uno de los centros de acopio más importantes de esa región. EFE/ir