El número de canadienses que viaja a EEUU cayó un 29 % en octubre

Toronto (Canadá) – El número de canadienses que viaja a Estados Unidos cayó de nuevo en octubre, por noveno mes consecutivo, y se redujo un 29 % interanual, indicó este miércoles el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

EC señaló en un informe que el número de canadienses que regresó al país por avión procedentes de EE.UU. cayó un 23,9 % hasta 437.300 mientras que el que lo hizo por carretera se redujo un 30,5 % hasta 1,4 millones.

La reducción de los viajes de canadienses al país vecino se produce en el contexto de las amenazas de anexión a Canadá por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de su decisión de imponer aranceles a las importaciones canadienses.

Las autoridades estadounidenses también han incrementado sus controles en los puestos fronterizos lo que ha generado numerosos artículos de prensa en los que ciudadanos canadienses relatan cómo han sido retenidos y se les ha impedido entrar en Estados Unidos.

Las medidas de la Administración de Trump han provocado una ola nacionalista en el país y campañas de boicot tanto contra productos estadounidenses como contra el turismo en Estados Unidos.

La caída del turismo canadiense a EE.UU. costará al sector estadounidense miles de millones de dólares en 2025.

Un informe dado a conocer en octubre por la Asociación de Turismo de EE.UU. alertó que el gasto de los turistas extranjeros caerá un 3,2 % este año lo que supondrá la pérdida de unos 5.700 millones de dólares estadounidenses.

Los canadienses representan un 28 % del total del turismo extranjero en EE.UU., el mayor grupo.

EC también dijo que el número de extranjeros que viajó a Canadá por vía aérea aumentó un 4,2 % en octubre, hasta 784.800 personas. De esa cifra, 389.100 fueron viajeros residentes en EE.UU., lo que supone un aumento del 1,3 %.

Al mismo tiempo, el número de residentes estadounidenses que llegó a Canadá por carretera en octubre se redujo un 0,7 %, hasta 1 millón de personas. JS