El nuevo presidente del CN debe ser de la zona norte, señala diputado electo liberal

Tegucigalpa – El diputado liberal electo, Wenceslao Lara Orellana, abogó que un legislador de la zona norte de Honduras debe ser el nuevo presidente del Congreso Nacional.

“Yo estoy abogando porque sea de la costa (norte) porque nunca se ha propuesto alguien de la costa y sea un liberal de reconocida trayectoria, capacidad demostrada y que ha hablado con hechos y no palabras, tenga el apoyo de la gran mayoría”, dijo Lara Orellana.

Wenceslao Lara que es hermano del diputado Marlon Lara, reconoció que su elección se debió al Partido Liberal, al arrastre de Salvador Nasralla y el trabajo individual.

Sobre la convocatoria del alcalde Roberto Contreras y de Salvador Nasralla, confirmó que asistirá a la del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) que posee la venía del expresidenciable.

Sostuvo que la prioridad para Honduras es que se defina en la reunión del viernes para la planilla que se presentará para que un liberal sea el nuevo presidente del Congreso Nacional.

Señaló que Nasralla apoyaría la elección de los diputados electos para que presida la junta directiva del Congreso Nacional. AG