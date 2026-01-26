El nuevo Congreso no será ideológico, será transaccional

Yanivis Melissa Izaguirre | Periodista, Honduras

El Congreso Nacional se instaló con un notable cambio de narrativas.

Los diputados más ideologizados seguirán dominando el discurso, pero los pragmáticos dominarán las negociaciones reales. En dominar el discurso son expertos los del gobierno saliente, y en dominar las negociaciones reales, los azulitos se pintan solos.

También saben los nacionalistas que el poder no siempre lo tiene quien grita más, sino quien logra que sus propuestas se aprueben.

Partiendo de ello, la proyección general de fuerzas apunta, nuevamente, a un Congreso fragmentado, sin mayoría absoluta clara, en donde las nuevas caras tendrán que asumir la responsabilidad de comportarse como el elemento diferenciador, y marcar un nuevo estilo de legislar.

Precisamente la actual correlación de fuerzas obligará a recurrir a pactos transversales, donde el poder real se concentrará en los caudillos detrás de los partidos políticos, las jefaturas de bancada, presidentes de comisiones y, claro, la Junta Directiva con todo y su presidente, por más Ley Orgánica que se comprometan a revisar.

Otro fenómeno que podría repetirse es el de los tránsfugas o, al menos, los diputados bisagras, que irán balanceándose de acuerdo con la ley, la propuesta, negociación o lo que manden sus caudillos.

Aunque públicamente se reposicionen como oposición, muchos diputados necesitarán mostrar responsabilidad y apertura a consensos para sostener su legitimidad territorial, pues ya vieron cómo el pueblo se las cobra una por una cada cuatro años. (Saludos a Redondo y sus adláteres).

El Partido Libre queda relegado a una tercera fuerza política, pero aún con el suficiente caudal para mover o bloquear votaciones. También deberá enfrentarse a tensiones internas (corriente ideológica dura vs. el ala pragmática; caudillismo y familión vs. auténticos socialistas democráticos). Adicionalmente, el impacto social de ser bajados de golpe (no de patada) del palco legislativo desde donde dirigían las sesiones a su antojo.

El Partido Liberal tiene, finalmente, una oportunidad de reinvención. Podría convertirse en un bloque clave con fuerza negociadora. Aunque no todos conocen (o respetan) los preceptos y principios del liberalismo, y el voto liberal suele moverse por incentivos de gobernabilidad y obra territorial.

Nuevamente, los minoritarios PINU y DC solo serán el nombre y no el número, servirán para el discurso de multipartidismo en la conformación de la Junta Directiva y de las comisiones ordinarias y especiales; a menos que recibamos sorpresas agradables del diputado BTL, por ejemplo.

En lo que los riesgos políticos del nuevo Congreso Nacional no variarán mucho será en la radicalización discursiva para frenar consensos, uso político de los temas de interés nacional (seguridad, salud y empleo) y una narrativa de reformas que apoyan la lucha anticorrupción, pero que en los hechos seguirán sin acuerdos.

El Partido Nacional, con la presidencia de la República y la del Congreso Nacional, tendrá que desafiar prácticas políticas tradicionales basadas en la suma de votos y promover, en cambio, mecanismos de consenso y cooperación.

No se trata únicamente de ganar debates legislativos, sino de construir un sentido de pertenencia común hacia los problemas nacionales, como los altos índices de pobreza estructural, inseguridad, mora sanitaria, infraestructura decadente y una ciudadanía fatigada por décadas de desencanto.

A partir de esta nueva etapa, cada reforma propuesta será interpretada por las audiencias a través de sus propios sesgos. El desafío para los líderes legislativos será establecer marcos que no solo informen, sino que conecten emocionalmente con la ciudadanía, especialmente con quienes se sienten excluidos del proceso político tradicional.

Hoy Honduras se encuentra en una transición prometedora. El nuevo Congreso puede ser un facilitador de estabilidad, si articula una narrativa que promueva cohesión social y políticas públicas con resultados tangibles, o, en caso contrario, un amplificador de fracturas, si las narrativas polarizantes predominan y las estrategias se concentran en el conflicto más que en la integración.

En sus propias manos está su futuro político, porque en las elecciones quedó más que claro que para el que no cumpla no habrá ni olvido ni perdón.