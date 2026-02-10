El noruego Klaebo se cuelga su séptimo oro olímpico, el segundo en Milán-Cortina

Redacción deportes – El noruego Joannes Hosflot Klaebo se colgó este martes su séptimo oro olímpico, el segundo de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina d’Ampezzo (Italia), al imponerse con contundencia en la final de la prueba sprint, estilo clásico, de esquí de fondo disputada en Tesero.

Klaebo, que fue el mejor de la clasificación (3:07.37) marcó los mejores tiempos también en cuartos (3:30.66) y en semifinales (3:39.72), antes de asegurarse un nueva victoria en la final, que encabezó desde su inicio y dominó contundentemente con un crono de 3:39.74.

Dos días después de imponerse en la prueba del esquiatlón masculino 10+10 km, Klaebo marcó un rítmo inalcanzable en los últimos metros, después de abrir brecha sobre el resto y seguido solo por el estadounidense Ben Ogden (3:40.61) y su compatriota Oskar Opstad Vike (3:46.55), que le acompañaron en el podio.

Con siete títulos olímpicos en tres Juegos, quince oros mundiales y 107 victorias en la Copa del Mundo, competición cuya general ha ganado en cinco ocasiones, Klaebo, de 29 años, es el esquiador de fondo en activo más laureado en el ámbito internacional.

Los españoles Jaume Pueyo y Bernat Sellés se clasificaron para la fase final, pero no superaron los cuartos. Marc Colell no pasó el corte de los mejores treinta. EFE