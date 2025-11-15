El nivel de alerta por la tormenta solar disminuye a «leve» y continuará hasta el lunes

Miami (EE.UU.) – El Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos redujo este viernes su nivel de alerta por la tormenta solar que azotó esta semana la Tierra al nivel ‘G1’ (leve), el más bajo en la escala, y aunque avisó que este desaparecerá por completo mañana, se pronostica que alcance nuevamente el nivel «leve» entre el domingo y el lunes.

El organismo, que depende de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, advirtió que la concentración de partículas solares podrían seguir produciendo hoy «fluctuaciones leves en la red eléctrica y tener un impacto menor en las operaciones de los satélites».

Además, indicó que existe la posibilidad de observar auroras boreales en latitudes altas de Estados Unidos, como en el norte de los estados de Michigan y Maine.

Los niveles de alerta del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA van desde el G1, el más leve, hasta el G5, considerado extremo.

La tormenta geomagnética azotó a la Tierra esta semana pero su ‘corazón’ pasó por el planeta el pasado miércoles, lo que elevó el nivel de alerta hasta el ‘G4’ (severa).

Este tipo de tormentas ocurren cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromagnético de la Tierra.

Aunque pueden provocar problemas en la red eléctrica y en los sistemas de navegación GPS, raramente causan daños importantes sobre infraestructuras en la Tierra.

En Estados Unidos no se reportaron problemas graves, y meteorólogos difundieron en redes sociales varias imágenes de auroras boreales que supuestamente llegaron a ser observadas en el sur de Florida, el estado más meridional de Estados Unidos. EFE