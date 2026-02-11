El Niño podría instalarse a partir de junio,advierte COPECO

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) advirtió a los productores del país que el fenómeno climático de El Niño podría presentarse a partir del mes de junio, lo que traería consigo un escenario de escasez de lluvias y posibles afectaciones al sector agrícola.

Juan José Reyes, representante de Copeco, explicó que actualmente Honduras se encuentra en una fase de transición del fenómeno de La Niña hacia una condición neutra, por lo que los meses actuales continúan siendo parte de la temporada seca.

“Estamos revisando los análisis de agencias internacionales que nos indican que de momento estamos en una transición del fenómeno La Niña hacia una fase neutra. Estos meses no hay lluvias porque son los meses secos en el país, pero a partir de mayo y junio es donde debemos tener claridad hacia qué condición climática vamos”, señaló.

Según Reyes, todos los análisis apuntan a que el país se dirige hacia el fenómeno de El Niño, situación que ya fue trasladada al Comité Interinstitucional contra la Sequía, con el objetivo de que se adopten acciones técnicas preventivas.

“Esto ya lo hemos trasladado al comité para que se puedan tomar acciones y prevenir una situación de afectación a la agricultura, falta de cultivos producto de la escasez de lluvia y, sobre todo, no llegar a escenarios de inseguridad alimentaria”, enfatizó.

El funcionario indicó que Copeco se encuentra en una etapa de observación y monitoreo permanente, y que los pronósticos y análisis serán compartidos con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y otras instituciones vinculadas al sector productivo, a fin de establecer una mesa interinstitucional que permita tomar decisiones oportunas.

Asimismo, se realizará un seguimiento cercano en las comunidades para evaluar el comportamiento de las lluvias, especialmente durante los meses de mayo y junio, considerados claves para el inicio del ciclo agrícola.

Reyes subrayó que, aunque el pronóstico actual apunta hacia El Niño, la implementación temprana de medidas podría minimizar el impacto de una posible escasez de lluvias en la producción nacional y reducir el riesgo de una crisis alimentaria en el país.LB