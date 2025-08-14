El narcotráfico no se ha erradicado en Honduras: padre Ismael Moreno

Tegucigalpa-El padre Ismael Moreno dijo este jueves que no es noticia nueva las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, el territorio hondureño ha servido de plataforma, de tránsito de la droga desde hace años, por lo que no se ha erradicado el narcotráfico en Honduras.

Bondi reveló que el llamado líder narcoterrorista venezolano Nicolás Maduro paga para utilizar el espacio aéreo de Honduras, Guatemala y México, creando un “puente aéreo” para el tráfico de drogas hacia suelo norteamericano.

En ese sentido, Moreno sostuvo que Estados Unidos ha identificado a varias bandas o carteles que han estado realizando esta actividad y también ha identificado a miembros de la policía y otros entes de seguridad y funcionarios gubernamentales vinculados con esta actividad.

“Ojala se continúen los procesos de extradición porque son fundamentales para atacar esta actividad del presente siglo”, sostuvo.

Agregó que se deben de exigir investigaciones externas y además no se debe de ver en el marco del proceso electoral, porque el proceso fácilmente puede empañar los procesos de investigación, esto se debe de ver más allá se deben de identificar a todas las instancias y a los responsables del tráfico de la droga en este país. IR