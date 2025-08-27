El narcotráfico, la corrupción y el nepotismo no tienen ideología, remarca expresidente de CCIC

Tegucigalpa– El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé Salomón, afirmó que problemas como el narcotráfico, la corrupción y el nepotismo trascienden las banderas políticas y han sido utilizados por dirigentes sin principios para manipular a la población.

“El narcotráfico no tiene ideología. La corrupción no tiene ideología. El nepotismo no tiene ideología. Por demasiado tiempo, políticos sin principios han romantizado la ideología, aprovechándose de la ignorancia de la población, para llegar a servirse, en vez de llegar a servir”, expresó Facussé en un señalamiento a la clase política.

Las declaraciones surgen en un contexto marcado por recientes denuncias de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, quien señaló que el régimen de Nicolás Maduro —calificado por Washington como “narcoterrorista”— estaría traficando grandes cantidades de droga a través del Cártel de los Soles, utilizando espacio aéreo de Honduras, Guatemala y México para llegar a territorio estadounidense.

Ante estas acusaciones, el expresidente hondureño y actual coordinador de Libre, Manuel “Mel” Zelaya, salió al paso para desmentirlas. “Es absolutamente falso que el presidente Nicolás Maduro pague sobornos a funcionarios del Gobierno de Honduras para permitir el paso de drogas”, aseguró el exmandatario, al tiempo que el actual gobierno ha reiterado su solidaridad con Venezuela.

Las declaraciones de Facussé ponen nuevamente sobre la mesa el debate sobre la instrumentalización política de la ideología, mientras el país se mantiene bajo la mirada internacional por su papel en las rutas del narcotráfico en la región.LB