El Nápoles celebra 100 años con una camiseta homenaje a la era de Maradona

Roma – El Nápoles presentó este lunes su camiseta para la temporada 2026-2027 en una edición especial con motivo del centenario, con un diseño inspirado en una de las equipaciones más icónicas de su historia, la utilizada en la conquista del primer ‘Scudetto’ en 1987 con Diego Armando Maradona.

«La equipación nace mirando la memoria colectiva de los aficionados napolitanos y una de las camisetas más emblemáticas de la historia del club: la del primer ‘Scudetto’, con su inconfundible azul y el recuerdo de la lana de las equipaciones de los años ochenta», informó la entidad partenopea.

La nueva camiseta local del equipo que dirigirá Massimiliano Allegri fue diseñada por sexto año consecutivo en colaboración con EA7, la línea de ropa deportiva de la casa italiana Empori Armani.

La prenda, que acompañará al equipo en la campaña en la que se cumplen cien años de su fundación, conmemora los orígenes del club y se inspira en el diseño y el color con el que el Nápoles triunfó a finales de los años ochenta, con el argentino Maradona como ídolo local.

Precisamente, la figura de ‘Il pibe de Oro’, una institución a día de hoy en la ciudad del sur de Italia, fue utilizada en una imagen difundida en redes sociales para ilustrar la nueva camiseta.

El elemento principal es un escudo conmemorativo que reúne cuatro símbolos: el regreso del ‘Corsiero del Sole’, primer emblema del club adoptado en 1926; el número 100; el símbolo del infinito, que expresa el vínculo permanente entre la ciudad y su equipo; y el actual escudo del Nápoles.

En la parte posterior del cuello aparece la inscripción «Partenopei», en homenaje al orgullo de la ciudad de Nápoles.

El tejido de la prenda, según informó la entidad, recuerda visualmente la textura de la histórica lana, y fusiona herencia e innovación.

La camiseta, presentada bajo el lema «Pe’ cient’anne» (por cien años), toma como referencia simbólica de fundación el 1 de agosto de 1926, fecha fijada por la memoria colectiva napolitana, aunque los orígenes del fútbol en Nápoles se remontan a finales del siglo XIX. EFE (AD)