El Nacional paraguayo ficha al delantero Roque Santa Cruz de 44 años

Asunción – El Nacional de Paraguay fichó al histórico delantero de ese país Roque Santa Cruz, informó este jueves el club tricolor.

«Roque Santa Cruz es nuevo refuerzo de la Academia para la temporada 2026», anunció el club en la red social X pocos minutos después de iniciado el primer día del año.

La Academia aseguró que el goleador de 44 años «llega para aportar toda su experiencia y liderazgo en busca de la gloria».

El atacante abandonó al club Libertad a inicios de diciembre, equipo con el que anotó 30 goles en 171 partidos desde 2022 y alzó 9 títulos.

De este modo, Nacional se convirtió en el tercer club paraguayo para Santa Cruz tras también vestir la camiseta de Olimpia, en el que militó de 1997 a 1999 y de 2016 a 2021.

En el plano internacional, el atacante pasó por el Bayern Múnich alemán, por cuatro equipos ingleses, entre ellos el Manchester City, los españoles Real Betis y Málaga, y por el mexicano Cruz Azul.

Santa Cruz es el máximo anotador de la selección de Paraguay, de la que fue capitán hasta 2016, con 32 en 112 convocatorias.

Con Santa Cruz en sus filas, Nacional tiene el reto de superar en marzo próximo a su compatriota Recoleta para ganarse un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En el Torneo Apertura de este año, que inicia el 23 de enero, Nacional debutará con el recién ascendido Sportivo San Lorenzo. EFE