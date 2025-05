El musical Buena Vista Social Club lidera nominaciones de unos Tony plagados de estrellas

Nueva York – Los musicales ‘Buena Vista Social Club’, ‘Death Becomes Her’ y ‘Maybe Happy Ending’ lideran con 10 nominaciones la carrera hacia la 78 edición de los Premios Tony de Broadway, que este año también incluyen las primeras candidaturas para estrellas de Hollywood como George Clooney o Sarah Snook.

Los mencionados musicales competirán en su categoría con ‘Dead Outlaw y ‘Operation Mincemeat’, anunciaron este jueves las entidades organizadoras -la American Theatre Wing y la Broadway League- en un evento transmitido por internet.

La 78 entrega de los Premios Tony, considerados como los Óscar del teatro, será presentada por Cynthia Erivo y tendrá lugar el 8 de junio en el Radio City Music Hall de Nueva York.

En esa ceremonia, el intérprete estadounidense Harvey Fierstein -cuatro veces ganador del Tony- será homenajeado con el premio a la trayectoria y la actriz Celia Keenan-Bolger recibirá el Premio Tony 2025 Isabelle Stevenson por su labor en defensa de las artes escénicas.

Esta ocasión cuenta con el aliciente añadido de que varias estrellas ‘hollywoodienses’ y personalidades de televisión obtuvieron su primera nominación: George Clooney por su papel en la adaptación teatral de ‘Good night, and good luck’; Nicole Scherzinger de la mano de ‘Sunser Blvd.’; Sarah Snook con ‘The picture of Dorian Gray’; Bob Odenkirk por ‘Glengarry Glen Ross’; y Mia Farrow por ‘The Roommate’.

Sin embargo, otras grandes estrellas como Denzel Washington o Jake Gyllenhaal, que encabezan el reparto de ‘Otelo’, se quedaron fuera de la contienda; así como Nick Jonas, David Hyde Pierce e Idina Menzel.

En la categoría de mejor obra de teatro figuran como candidatos este año ‘English’, ‘The Hills of California’, ‘John Proctor Is The Villain’, ‘Oh, Mary!’ y ‘Purpose’.

Además, cuatro nuevas versiones de clásicos fueron nominadas a mejor reestreno musical, incluyendo ‘Gypsy’, la propia ‘Sunset Blvd.’, ‘Floyd Collins’ y ‘¡Pirates! The Penzance Musical’.

Las cuatro nominadas a mejor reestreno teatral son ‘Eureka Day’, ‘Romeo + Juliet’, ‘Our Town’ y ‘Yellow Face’.

Por otra parte, la actriz Audra McDonald recibió su undécima nominación a los Tony por su papel de Rose en ‘Gypsy’, convirtiéndose así en la intérprete con más nominaciones a los Tony de la historia, después de haberse embolsado seis premios dentro de las principales categorías a lo largo de su carrera.

Asimismo, también se anunció que se otorgarán premios Tony especiales a los músicos de la banda cubana ‘Buena Vista Social Club’ y al equipo de efectos especiales detrás de ‘Stranger Things: The First Shadow’, una precuela teatral de la serie de Netflix.

Mientras que el nuevo musical ‘Real Women Have Curves’, con el mayor número de actores latinos, obtuvo dos nominaciones: a mejor banda sonora original, por Joy Huerta y Benjamín Vélez, y por el de mejor actriz, por el desempeño de la veterana de las tablas Justina Machado.

Este año, 21 obras y 21 musicales optaron a los premios por haberse estrenado en Broadway entre el 26 de abril de 2024 y el 27 de abril de 2025.

Los nominados fueron seleccionados por un comité de expertos y profesionales, ajenos a los lanzamientos de este curso, conformado por 54 miembros. EFE