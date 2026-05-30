El Museo Dolores Olmedo reabre con obras maestras de Kahlo y Rivera a días del Mundial

Ciudad de México – ‘Las sandías’, el último cuadro firmado por Diego Rivera, y ‘La columna rota’, considerada la “obra maestra” de Frida Kahlo, forman parte de la colección privada del Museo Dolores Olmedo, que mantuvo sus puertas cerradas durante seis años en medio de protestas y este sábado las abre a días del inicio del Mundial.

Esta nueva etapa del espacio, fundado en 1994 por Dolores Olmedo (1908-2002), mecenas y amiga del alma de Rivera, como parte del corredor turístico mundialista impulsado por Host City -liderado por la familia de empresarios Azcárraga Fastlicht-, confirma el altísimo valor económico y patrimonial de sus obras.

Doña Lola, como se conocía popularmente a Dolores, estipuló en su última voluntad que “el pueblo de México es el beneficiario del museo”, explicó a EFE Juan González, líder de un colectivo de 150 vecinos de la alcaldía de Xochimilco que luchó para que la colección permaneciera en la Hacienda La Noria, cuando en 2021 se intentó trasladarla al Museo de Aztlán, en Chapultepec.

“Son obras que valen millones y millones de dólares, es muy valioso este museo”, señaló el activista, quien ahora emprende la batalla para que el gobierno de la Ciudad de México emita la Declaratoria del Museo Dolores Olmedo como Patrimonio Cultural de Xochimilco y así impedir que se mueva la colección.

El interior del museo

En un recorrido a medios, EFE visitó las ocho salas que albergan 98 pinturas esbozadas por el muralista mexicano, así como otros dos salones con 26 obras de Kahlo, adquiridas por Olmedo al ingeniero Eduardo Morillo Safa, quien apostó por el trabajo de la artista antes de que alcanzara el reconocimiento internacional.

Para la reapertura, las guías del recorrido Carolina Condés y Nora Sánchez informaron que se reorganizó la disposición de las obras y que a la exhibición se sumaron aproximadamente 30 piezas más de Rivera.

Algunas de ellas reflejan el paso del pintor por Europa, su época cubista, pero también sus inicios en la pintura, con la muestra de su primer dibujo ‘Retrato de María Barrientos’ (1896), realizado a su madre cuando tenía 10 años, así como ‘Las sandías’, el último óleo que creó antes de morir en 1957 a petición de Olmedo.

Son dos las salas dedicadas a las obras de Kahlo, con 13 piezas cada una. Algunas de ellas regresan a este museo tras haber sido prestadas al Museo de Bellas Artes de Houston, según las guías del recorrido.

En la primera destaca la luminosidad de ‘El camión’ (1929) o ‘Autorretrato con changuito’ (1945), mientras que en la segunda sobresalen ‘Hospital Henry Ford’ (1932) y ‘Unos cuantos piquetitos’ (1935), obras por las que especialistas como la curadora Helena Chávez la consideran una pionera del feminismo en el arte.

El cierre temporal del museo, que también alberga arte prehispánico, novohispano y popular, se justificó por trabajos de “conservación y protección”, así como por el mantenimiento de las instalaciones que, según sus responsables, “no se había realizado en décadas”.

La casa de Dolores Olmedo

Por primera vez, el público podrá ingresar a las entrañas más íntimas de la casa y las habitaciones de Olmedo, donde se exhiben objetos personales de la filántropa, así como la correspondencia que mantenía con Rivera.

“Se abren estos espacios para entender quién era Dolores Olmedo, cómo vivía, cuáles eran sus inquietudes y cómo se convirtió en una mujer que, (siendo) hija de una maestra, logró amasar una fortuna en el mundo de la construcción y se interesó por el desarrollo artístico de la época”, puntualizó Condés.

Tras varias polémicas en los últimos seis años, entre ellas la lucha ciudadana encabezada por González, que derivó en una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Museo Dolores Olmedo estará abierto, a partir de este sábado, en su sede original: Xochimilco. JS