El Museo del Prado vuelve a superarse: casi 3.5 millones de visitas antes de acabar 2025

Madrid – El Museo del Prado, una de las más importantes pinacotecas de España, superó por tercer año consecutivo su récord histórico de visitantes al registrar 3,479,838 visitas desde que comenzó 2025 hasta este domingo, 28 de diciembre, según difundió este lunes la institución en un comunicado.

La cifra registrada a tres días de acabar 2025 supone superar en 22,781 visitas el máximo histórico anual del Prado, puesto que a lo largo de los 366 días de 2024, año bisiesto, el céntrico museo ubicado en la capital española recibió 3,457,057 visitantes, dato histórico hasta entonces.

Un 45.35 % de las 3,479,838 personas que visitaron el Museo del Prado entre el 1 de enero y el 28 de diciembre accedieron de manera gratuita (la entrada no tiene coste en varios supuestos, como ser menor de 18 años, estudiante, ser una persona con discapacidad o en situación de desempleo, y, además, también es gratis entrar a la colección permanente del Prado dos horas antes del cierre del museo, por ejemplo).

Asimismo, el 67.30 % de los visitantes fueron extranjeros y un 32.70 % nacionales, abundó el Museo del Prado en el comunicado.

El mes de 2025 que más personas visitaron el Prado fue mayo, con más de 339,062 visitas, y el día 3 de ese mes fue la fecha de mayor afluencia de público con 17,484 visitantes, según datos provisionales hasta que finalice 2025.

El Museo del Prado, un organismo público adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte de España, fue inaugurado en 1819 y, actualmente, en sus fondos hay más de 30,000 obras de arte de destacados artistas y escuelas.

El ‘Tríptico del Jardín de las Delicias’, de El Bosco; ‘El Cardenal’, atribuido a Rafael; ‘El caballero de la mano en el pecho’, de El Greco; ‘Las tres gracias’, de Rubens , o ‘Las meninas’, de Velázquez, son algunas de las obras maestras de la pinacoteca creada para aglutinar las colecciones de arte de los reyes españoles a lo largo de la historia. EFE