El Museo del Prado huye del ‘blockbuster’: del gótico mediterráneo a Mariana de Austria

Madrid – El Museo del Prado rehuye de las grandes nombres del arte para 2026. La programación, hecha pública hoy en Madrid, apuesta por exposiciones temáticas como una dedicada a la enorme influencia de la creación italiana en el gótico español, la figura de Mariana de Austria o el centenario de Rainer Maria Rilke.

El Museo del Prado presentó este miércoles la programación de la pinacoteca para el próximo año.

En 2025, un total de 3,5 millones de visitantes visitaron el Prado, una cifra «histórica», pero que también preocupa a los responsables del museo, según señaló hoy su director, Miguel Falomir.

Falomir aseguró que la pinacoteca estudia medidas para reorganizar la circulación y «dimensionar» los grupos de visitantes para evitar el gran problema de algunos grandes museos que en algunos casos llega «al nivel de delirio» y tienen algunas salas sobresaturadas y otras casi vacías.

El gótico mediterráneo

‘A la manera de Italia, España y el gótico mediterráneo (1320-1420)’ será la primer gran exposición del año 26 (mayo-septiembre). Estará dedicada a mostrar la enorme influencia de la creación italiana en el arte de la Edad Media en los reinos españoles.

Comisariada por Joan Molina Figueras, jefe de colección de Pintura Europea hasta 1500, la muestra reunirá una variada selección de obras procedentes de 56 instituciones como pinturas, esculturas, orfebrerías, manuscritos iluminados, dibujos, bordados o tejidos de seda, en ocasiones poco conocidas o que no se han llegado a exponer.

En la nómina de autores se encuentran relevantes maestros italianos como Ambrogio Lorenzetti, Gherardo Starnina, Lupo di Francesco, Barnaba da Modena, Andrea di Petruccio o Geri Lapi, junto a españoles como Ferrer y Arnau Bassa, los hermanos Serra, Pedro de Córdoba o Miquel Alcañiz.

Mariana de Austria

El Museo del Prado firma su primera muestra destinada a una de sus promotoras (diciembre-marzo de 2027), la reina María de Austria, que estará formada por un centenar de obras entre pinturas de autores como Diego Velázquez, además de esculturas, medallas, textiles, manuscritos iluminados y grabados.

La muestra trata de acercar el personaje de la monarca y, a la vez, desvela «las estrategias iconográficas que empleó para construir y promover una imagen pública que legitimara su posición», destacó el Prado en una nota, y que, a la par, se nutren de una tradición iconográfica empleadas por las mujeres Habsburgo durante más de dos siglos.

Rilke y otras propuestas

El Prado conmemorará además el centenario del fallecimiento de Rainer Maria Rilke (1875-1926), con ‘Rilke y el arte español’, (noviembre a marzo de 2027), que explora la importancia de la pintura española en la experiencia artística del escritor, que visitó España en 1912 y que se declaró impresionado por obras de El Greco, Goya o Velázquez.

También destacan muestras dedicadas al pintor Hans Baldung Grien, una de las figuras centrales de la pintura renacentista alemana (noviembre a marzo 2027) y dos dedicadas a la fotografía con fondos del Prado.

Para finalizar, la pinacoteca propone una muestra (junio-septiembre) que reflexiona sobre el proceso de transformación experimentado por el museo en los últimos 25 años, que reunirá gran parte de las adquisiciones realizadas.

Ampliación del Museo del Prado

En 2026, por fin, se podrá apreciar el avance de las obras de reforma de la ampliación del Prado, según avanzó hoy su director. El nuevo edificio -Salón de Reinos- ampliará el espacio del museo en casi 9.500 metros cuadrados.

Una vez concluida la cimentación de la estructura, el Museo ha entrado en una fase menos complicada, lo que permitirá avanzar rápidamente y concluir la remodelación a finales del verano del 2027, «como fecha más plausible», y con vistas a la inauguración en 2028. EFE