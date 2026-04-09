El municipalismo “en calamidad” por falta de transferencias, clama alcalde de Cantarranas

Tegucigalpa – “El municipalismo del país está en estado de calamidad, no recibimos transferencias municipales desde el mes de diciembre y eso dificulta la atención de las necesidades que tienen nuestras poblaciones en los municipios”, expresó el alcalde de Cantarranas, Marco Guzmán.

Hizo un llamado a los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo –Nasry Asfura y Tomás Zambrano–, así como al secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, para que solvente la dificultad sobre el impago de las transferencias municipales.

Agregó que se han reunido con titulares de varias secretarías de Estado para conocer qué proyectos tienen contemplados para los términos municipales.

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Lamentó que los apoyos municipales incluyen pagos en el campo de la salud, educación y obras de ornato en las municipalidades.

Guzmán indicó la paralización de proyectos ante la falta de transferencias por parte del gobierno.

“Tenemos cuatro meses continuos de no recibir el pago de transferencias”, insistió.

Puntualizó haciendo un llamado al Poder Ejecutivo para que cumplan con el 11 % de los ingresos corrientes para el pago de transferencias municipales. JS