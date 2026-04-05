El mundo de la belleza ya resiente el aumento a precio a combustibles en Honduras

Tegucigalpa – Reina Hernández, es una dueña de salón de belleza en la popular colonia Kennedy de la capital hondureña y ella dijo que ya resiente el aumento a los precios de los combustibles y a la energía eléctrica en el país.

A causa de los aumentos a estos productos y servicios también se ha visto en la necesidad de aumentar el precio a los servicios que ofrece.

Por ejemplo, a la aplicación de un tinte semipermanente se le aumentó cincuenta lempiras el servicio, indicó.

El aumento en el precio de los servicios de belleza ha provocado una disminución en la asistencia de su cartera de clientes, lamentó.

Al igual que ella otros sectores en el país, el transporte de carga pesada, han externado que operan en “números rojos”.

Estos sectores clamaron este Domingo de Resurrección por medidas urgentes de parte del Gobierno para aliviar el impacto que ocasiona el incremento a los precios de los combustibles y la energía.

A partir de las 6:00 de la mañana de este lunes, la gasolina súper subirá 6.59 lempiras por galón, por lo que su nuevo precio en bomba será de 134.07. Mientras, la gasolina regular aumenta 6.02 lempiras, lo que hace que el valor sea de 118.09 lempiras por galón desde el próximo lunes.

El queroseno se incrementa 13.31 lempiras por galón, llegando a un costo de 138.98 lempiras.

El diésel, que es el derivado del petróleo más usado en Honduras, aumenta 10.33 lempiras, lo que hace que su nuevo costo sea de 128.42 lempiras por galón. (RO)