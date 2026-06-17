El mundo a los pies de Messi

Kansas City – El mundo está a los pies de Leo Messi y no es para menos: veinte años después de su primer tanto mundialista, el argentino anotó un triplete que lo convirtió en el goleador histórico de las fase finales de la Copa del Mundo.

Aquel gol de Alemania 2006, sumado a los cuatro en Brasil 2014, al que marcó en Rusia 2018, a los siete en Qatar 2022 y a los tres que le convirtió a Argelia en Kansas City llevaron la cifra de anotaciones a 16.

De esa forma alcanzó al alemán Miroslav Klose, quien hasta el momento lideraba la clasificación en solitario.

«Ya no sé qué más se puede decir sobre Lionel Messi. Cada vez que crees que ha alcanzado la cima de la montaña, de alguna manera encuentra otra cumbre que nadie más ha alcanzado antes», dijo su excompañero Thierry Henry.

Y añadió: «A una edad en la que la mayoría de los jugadores están retirados, entrenando o sentados en estudios de televisión, Messi sigue rompiendo récords en el escenario más grandes del fútbol».

El argentino y Henry jugaron juntos en Barcelona y conquistaron la Liga de Campeones de la UEFA en el año 2009.

«Lo ha logrado casi todo en el fútbol y, sin embargo, marcar para Argentina en ese escenario aún le arranca lágrimas. Eso es porque significa algo. No se trata de estadísticas, se trata de pasión, orgullo y representar a tu país. Cuando un jugador como Messi llora tras un gol, te das cunta de que aún ama el juego tanto como un niño», aseguró Wayne Rooney.

Por su parte, el brasileño Ronaldo no dudó a la hora de hablar del argentino: «Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos».

En tanto, Arsène Wenger apuntó que lo que se vio este martes va más allá de otro récord logrado por el capitán de la Albiceleste. «Es la continuación de una carrera que ha redefinido consistentemente los estándares de excelencia en el fútbol», enfatizó el exentrenador de Arsenal.

El astro argentino también fue elogiado por sus compañeros y por el seleccionador Lionel Scaloni. «Sin palabras, es increíble. ¿Qué puedo decir de Leo? Messi será el mejor de la historia por siempre, será muy difícil que lo puedan igualar», dijo el director técnico de Argentina.

Messi brilló -una vez más- y el mundo se rindió a los pies del ahora goleador histórico de los Mundiales. EFE (AD)