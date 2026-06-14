El Mundial vuelve a unir pasiones en Honduras

Tegucigalpa (Alejandro García/ Proceso Digital) – Aunque Honduras no logró clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la máxima cita del fútbol ha vuelto a despertar emociones, conversaciones y tradiciones entre miles de aficionados que siguen de cerca el torneo que reúne a las mejores selecciones del planeta.

– Honduras estará representada en United 2026 por la terna arbitral integrada por Said Martínez, Walter López y Christian Ramírez, que ya estuvieron en el juego Suiza-Qatar con una notable participación.

El hondureño Saíd Martínez fue el árbitro principal del partido entre las selecciones de Suiza ante Qatar en Santa Clara, California.

Lejos de la efervescencia que se vivió cuando la Bicolor participó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y España 1982, el ambiente mundialista ha ido creciendo paulatinamente en el país desde el inicio de la competición. En hogares, restaurantes, centros comerciales y plazas de comida, los partidos se han convertido nuevamente en motivo de reunión para familiares y amigos.

La pasión por el fútbol, considerada una de las expresiones deportivas más arraigadas entre los hondureños, encuentra en cada Mundial una oportunidad para conectar generaciones.

Muchos aficionados han adoptado camisetas de sus selecciones favoritas y respaldan a las grandes potencias del balompié internacional y a equipos latinoamericanos especialmente a Brasil y Argentina por siempre favoritos de los hondureños.

En los primeros días del torneo, las camisetas de Argentina, Brasil, Alemania, España y Francia comenzaron a multiplicarse en las calles de Tegucigalpa y otras ciudades del país. El debut de las selecciones favoritas también ha impulsado la asistencia a establecimientos que han acondicionado espacios especiales para disfrutar el ambiente deportivo.

Los comerciantes tampoco han dejado pasar la oportunidad. Tiendas deportivas, restaurantes y centros comerciales han incorporado decoración alusiva al Mundial, promociones especiales y actividades para atraer a una clientela que busca compartir la experiencia futbolística.

La televisión, las plataformas digitales y las redes sociales también han contribuido a mantener viva la conversación. Programas deportivos y noticieros dedican espacios especiales a la cobertura del torneo, mientras comentaristas y presentadores suelen vestir camisetas de distintas selecciones para sumarse al ambiente mundialista.

Decenas de periodistas catrachos se encuentran desplegados en las sedes mundialistas en México, EEUU y Canadá, para llevar cada detalle del evento mundial que se celebra cada cuatrienio. Para el caso, el veterano Jesús Velez Banegas asiste a su Copa Mundial # 15. Este sábado estuvo en New York, EEUU, en el choque electrizante entre Brasil y Marruecos.

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El álbum que inicia la tradición

Para muchos aficionados, la Copa del Mundo comenzó semanas antes del pitazo inicial. Como ocurre cada cuatro años, la llegada del tradicional álbum Panini marcó el arranque simbólico de la fiesta futbolera.

Niños, adolescentes y adultos han vuelto a intercambiar estampas en escuelas, colegios, universidades y centros de trabajo.

Más que una colección, el álbum representa una tradición que conecta a distintas generaciones de seguidores del fútbol.

Los jóvenes son quienes muestran mayor entusiasmo.

El álbum que salió al mercado el pasado 30 de abril consta de 940 vistas, es decir que llenarlo se aproxima a los 9 mil lempiras (unos 340 dólares).

Para algunos adolescentes, este será el primer Mundial que recuerden plenamente; para otros, una nueva oportunidad de vivir la emoción que experimentaron durante Qatar 2022.

Entre la nostalgia y la ilusión

La ausencia de Honduras en la Copa del Mundo provoca sentimientos encontrados. Por un lado, existe la ilusión de disfrutar del mejor fútbol del planeta; por otro, permanece la nostalgia de no ver a la Bicolor entre los protagonistas.

Sin embargo, la expectativa crece a medida que avanzan las fases del torneo y entran en acción algunas de las principales figuras del deporte, entre ellas Lionel Messi con Argentina, Kylian Mbappé con Francia, Lamine Yamal con España, Cristiano Ronaldo con Portugal, Harry Kane con Inglaterra y Jamal Musiala con Alemania.

También despiertan interés las selecciones latinoamericanas como México, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador, que suelen recibir respaldo de los aficionados hondureños por la cercanía cultural y regional.

Voces de la afición

El joven Junior Sierra.

Junior Sierra, uno de los aficionados consultados, asegura que espera seguir cada partido del Mundial y disfrutar de una competición llena de emociones.

“Quiero ver las últimas participaciones mundialistas de jugadores históricos como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y Luka Modric, pero también observar a las nuevas estrellas que marcarán el futuro del fútbol”, comentó.

Para el joven, quien vivió Qatar 2022 como su primer gran Mundial, el francés Kylian Mbappé es uno de los principales candidatos a convertirse en la figura del torneo.

Por su parte, Josué Rodríguez expresó su deseo de que el trofeo permanezca en América.

El ciudadano Josúe Rodríguez.

“Me gustaría que la Copa se quedara en este continente. No importa si es Argentina, Brasil o México. Sería bueno que América volviera a demostrar su fortaleza futbolística”, manifestó.

Rodríguez explicó que mantiene una afinidad especial por México debido a los años que residió en ese país mientras realizaba estudios relacionados con el entrenamiento deportivo.

No todos viven el Mundial con el mismo entusiasmo. Don José, un aficionado de la tercera edad, reconoce que sigue los partidos, pero lamenta la ausencia de Honduras.

“Uno siempre quiere ver a su selección en el Mundial. Da tristeza no estar ahí, especialmente cuando otros países de la región sí lograron clasificar”, expresó.

Aun así, como ocurre cada cuatro años, el fútbol vuelve a imponerse como lenguaje universal. Sin Honduras en la cancha, pero con millones de aficionados pendientes de cada jugada, el Mundial 2026 también se vive intensamente en suelo catracho. (PD/ag)