El Mundial sigue completando su cartel

Madrid.- La ‘ventana’ de octubre, penúltima de 2025, ofrece la posibilidad a un ramillete de selecciones de las distintas confederaciones para sellar el billete definitivo y convertirse en próximo participante del Mundial 2026 que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos 2026.

Hasta el momento está confirmada la presencia de las tres selecciones anfitrionas, así como Japón, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Irán, Australia (Asia), Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay (Conmebol), Marruecos, Túnez (África) y Nueva Zelanda (Oceanía), con lo que queda por conocerse el nombre de 30 más.

En este parón podrían clasificarse las siguientes selecciones:

— África

– Argelia se clasificará en la novena jornada si: gana a domicilio a Somalia el jueves; Empata ante Somalia y Uganda y Mozambique no ganan sus respectivos encuentros o si pierden.

– Cabo Verde se clasificará el miércoles si gana en Libia; si empata en Libia y Camerún no vence a Mauricio.

– Costa de Marfil se clasificará el viernes si gana en Seychelles y Gabón pierde ante Gambia

– Egipto se clasificará el miércoles si gana en Yibuti y Burkina Faso no vence en Sierra Leona.

– Ghana se clasificará el miércoles si vence a la República Centroafricana y Madagascar no gana a Comoras.

– Senegal se clasificará el viernes si vence a Sudán del Sur y RD Congo no gana a Togo.

— Europa

– Croacia se clasificará el domingo si gana a la República Checa y Gibraltar y la República Checa no vence a Islas Feroe; o si empata ante la R. Checa y Gibraltar y la R. Checa cae ante Islas Feroe.

– Francia se clasificará el lunes si gana a Azerbaiyán e Irlanda e Islandia empata contra Ucrania; o si gana ambos encuentros, en tanto que Islandia pierde contra Ucrania y esta no derrota a Azerbaiyán.

– Eslovaquia se clasificará el lunes si gana a Irlanda del Norte y Luxemburgo, mientras que Alemania no vence a Luxemburgo y el Irlanda del Norte-Alemania concluye en igualada.

– Suiza se clasificará el lunes si gana a Suecia y Eslovenia y Kosovo no supera a Eslovenia y Suecia.

– Inglaterra se clasificará el martes 14 si vence a Letonia y Serbia no gana a Albania y Andorra; o si empata contra Letonia, Serbia iguala ante Albania y después no gana a Andorra.

– Noruega se clasificará el martes 14 si gana a Israel e Italia no vence a Estonia e Israel

– Portugal se clasificará el martes 14 si gana a Irlanda y Hungría y Armenia no hace lo propio ante Hungría e Irlanda

– España se clasificará el martes 14 si gana a Georgia y Bulgaria y si Turquía no vence a Bulgaria y el Turquía-Georgia acaba en empate.

— CONCACAF

– Honduras se clasificará el martes 14 si gana a Costa Rica y Haití, y Nicaragua-Haití y Costa Rica-Nicaragua acaban en empate.

– Jamaica se clasificará el martes 14 si gana a Curazao y Bermudas, y si Curazao no gana a Trinidad y Tobago y esta última selección no gana en sus partidos ante Bermudas y Curazao.

— ASIA

Se disputa en esta ventana la cuarta ronda, dividida en dos grupos: Catar, Emiratos Árabes Unidos, Omán (A), Arabia Saudí, Irak e Indonesia (B). Los primeros se clasifican y los segundos pasan a la quinta ronda para disputar una eliminatoria a ida y vuelta con un billete para el torneo de repesca intercontinental.