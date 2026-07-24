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El Mundial no evita caída del empleo en México durante junio

Usa 2026 - Noticias

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EFE
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MEX7069. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 01/07/2026.- Aficionados festejan el triunfo de México en el Mundial de la FIFA 2026 en la madrugada de este miércoles, en Ciudad de México (México). La selección mexicana, pletórica con una campaña invicta que ya enlaza cuatro victorias en igual número de salidas, 8 goles a favor y ninguno en contra, quiere más, mira a octavos, donde chocará con Inglaterra, pero lamenta el fallecimiento de 3 hinchas durante las desenfrenadas celebraciones. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México – El Mundial de fútbol de 2026, que tuvo como una de sus sedes a México, no evitó que el empleo en el país retrocediera en junio, cuando la población ocupada cayó en 320.000 personas frente a mayo, hasta 60,09 millones.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ingei), la población desocupada aumentó en 78.000 personas, a 1,79 millones, y la tasa de desempleo desestacionalizada subió del 2,73 % al 2,80 %, su mayor nivel desde julio de 2023.

La participación económica bajó del 59,07 % al 58,82 %, mientras la población no económicamente activa creció en 286.000.

Banco Base atribuyó la pérdida mensual a 299.926 empleos informales y 19.707 formales.

«En el acumulado de 2026 se han perdido 293.227 empleos, resultado de una caída de 363.612 empleos formales que no alcanzó a ser compensada por la creación de 70.385 empleos informales», explicó Jesús Anacarsis López Flores, subdirector de Análisis Económico.

En comparación anual, la ocupación descendió en 83.751 personas y el desempleo aumentó en 132.112, con una tasa original del 2,9 %, frente al 2,7 % de junio de 2025.

La informalidad alcanzó al 55 % de los trabajadores y las condiciones críticas de ocupación subieron al 38,5 %.

López Flores calificó de marginal el efecto del torneo y señaló que ni los sectores llamados a beneficiarse lograron crecer: restaurantes y alojamiento redujeron su ocupación anual un 1,09 %, y el comercio, un 0,64 %.

La Secretaría de Turismo (Sectur) calculó que el Mundial reunió a 7,8 millones de viajeros, produjo un impacto de 65.000 millones de pesos (3.714 millones de dólares) y una derrama turística de 42.276 millones (2.416 millones de dólares), además de 130.900 empleos.

Las estimaciones de la firma Deloitte fueron más cautas, pues redujo un 7 % su cálculo a 2.543 millones de dólares, el 0,12 % del PIB, con 494.000 turistas, un 40 % menos de lo previsto, y unos 100.000 empleos temporales.

En este contexto, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza advirtió que México cerró ayer la tercera ronda de negociaciones del T-MEC con “graves déficits” laborales, pues estimó que 57 millones de personas carecían de trabajo digno: 21,7 millones estaban excluidas del mercado laboral y 35,9 millones tenían empleo, pero sin acceso a la seguridad social, entre ellas 32,6 millones en la informalidad. EFE (AD)

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