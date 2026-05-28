El Mundial generará 2.570 millones de dólares en beneficios para México, según estudio

Ciudad de México – El Mundial de Fútbol de 2026 dejará en las tres sedes de México un beneficio de 2.570 millones de dólares, lo que aportará un 0,13 % al PIB del país en su estimación más moderada, según un estudio de The Competitive Intelligence Unit (The CIU) elaborado junto con la plataforma de transporte Uber.

En el informe, titulado ‘Movilidad Urbana ante el Mundial 2026’, se entrevistó a más de 1.500 mexicanos sobre cuestiones como el transporte durante la Copa del Mundo o la derrama económica prevista.

Según explicó este miércoles el director de análisis de mercado de The CIU, Gonzalo Rojón, la principal conclusión del estudio es que el impacto económico en las tres sedes mexicanas- Ciudad de México, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte)- será de 2.570 millones de dólares en «menos de un mes».

«Eso es importante porque representa un 0,13 % adicional al PIB. Entonces es bastante la cantidad de dinero que se está generando y también una cantidad de empleos adicionales temporales», dijo Rojón.

De acuerdo con el estudio, se generarán un total de 105.000 empleos durante el torneo deportivo en sectores como el alojamiento.

Rojón aseguró que son cifras «muy importantes» que reflejan el impacto que tendrá este evento pese a que la mayoría de partidos tendrán lugar en Estados Unidos.

Respecto a la movilidad, el informe establece que el medio de transporte preferido por los encuestados es el transporte público (72,4 %), mientras que las plataformas de movilidad como Uber (35,8 %) ocupan el segundo lugar.

Asimismo, entre las personas que viajarán en avión para asistir a los partidos, el 47,9 % utilizará también plataformas de movilidad, por encima de opciones tradicionales como taxis o vehículos particulares.

Uber es la aplicación preferida por los encuestados (81,4 %), quienes justifican su elección en la mayor percepción de seguridad que perciben gracias a la posibilidad de poder grabar el viaje.

El estudio añade que, en caso de que no existiera esta plataforma, el 50 % de las personas no irían a los partidos de la Copa del Mundo, ya que la mayoría (62,5 %) lo utiliza como vía de enlace para llegar a otros destinos.

Por su parte, el director de políticas públicas de Uber México, Diego Martínez, destacó que las cifras evidencian a la empresa como un «actor indispensable para moverse» durante el Mundial de este año.

Sobre las restricciones que tienen sus conductores en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), Martínez reconoció la existencia de operativos de la Guardia Nacional, pero afirmó que su presencia en las terminales se mantiene «normal» y que están en contacto con las autoridades para poder «facilitar los traslados».

El partido inaugural enfrentará a México y Sudáfrica en Ciudad de México el próximo 11 de junio. JS