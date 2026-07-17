El Mundial de Fútbol Femenino de 2027 le inyectará unos 1,725 millones de dólares a Brasil

Río de Janeiro – El Mundial de Fútbol Femenino de Brasil 2027 tendrá un impacto económico de aproximadamente 8,800 millones de reales (unos 1,725 millones de dólares o 1,517 millones de euros), según un estudio divulgado este viernes por la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur).

Solo el público, estimado en dos millones de turistas, entre residentes y extranjeros, le inyectará a Brasil unos 4,700 millones de reales (921 millones de dólares). El resto provendrá de las inversiones para la organización del torneo, que será el primero de su ramo disputado en un país sudamericano.

Elaborado por la Fundación Getulio Vargas (FGV), una de las entidades académicas y de investigación mas prestigiosas del país, el estudio revela los impactos económicos relacionados con el período de preparación y ejecución del torneo en el país, cuando falta poco menos de un año para su realización.

El análisis prevé la creación de 73,700 empleos directos e indirectos y un incremento de 3,800 millones de reales (745 millones de dólares) en el Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil, equivalente al 0.03 % de la economía nacional total.

Para el director de Gestión e Innovación de Embratur, Roberto Gevaerd, el Mundial de 2027 generará casi el doble de lo que inyectaron conjuntamente los diez principales eventos deportivos del país en 2025.

La Copa Mundial Femenina de la FIFA se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027 en São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Salvador, Recife, Fortaleza y Porto Alegre.

El torneo reunirá a 32 selecciones y, hasta el momento, ya tiene catorce confirmadas, entre ellas figuran Brasil, clasificada automáticamente como anfitrión; España, vigente campeona del mundo; y Argentina y Colombia, que obtuvieron su cupo al finalizar primera y segunda, respectivamente, en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. EFE