El Mundial arranca con una fiesta global… menos en Italia

Roma – Jornada grande para el fútbol con el inicio del Mundial, de inauguración y jolgorio … excepto en Italia, que, salvo los actos organizados para aficionados de otras selecciones, afrontó la gran cita futbolística con resignación, al ver como, por tercera vez seguida, no puede apoyar a su «Azzurra».

En las calles del país transalpino, donde el ‘calcio’ se vive casi con devoción cada fin de semana liguero, el ambiente durante el próximo mes será muy distinto, y apenas se percibe entusiasmo mundialista; más bien, la decepción y el enfado por no poder apoyar a su equipo en una cita que conquistó en cuatro ocasiones.

Algunos aficionados ni siquiera encenderán la televisión, como si no estuviera ocurriendo nada, mientras que otros optarán por apoyar a otras selecciones. Brasil, Argentina y España figuran entre las que contarán con más seguidores.

Las calles de emblemáticas ciudades, como Roma o Milán, se llenarán, pero no del característico azul de los ‘tifosi’ italianos, sino de miles de aficionados de otros países que acudirán para animar a sus respectivas selecciones.

Por ejemplo, en la capital, los seguidores de la selección mexicana se reunieron para seguir el partido inaugural entre México y Corea del Sur, en una actividad organizada por la Embajada de México.

Es uno de los pocos eventos que volvieron a hacer que se respire fútbol en un país de gran tradición, pero también marcado por el desencanto, tras doce años viendo cómo otras naciones disfrutan del ambiente mundialista mientras ellos permanecen al margen.

«Está todo el mundo (menos nosotros)»

El ejemplo más claro de la desilusión es la información publicada por La Gazzetta dello Sport, el diario deportivo con más tirada nacional, en su portada, que abre con un explícito y resignado titular: «Está todo el mundo (menos nosotros)».

Lejos de ignorar la cita por la ausencia de su selección, el diario va con todo y despliega un número especial volcado con el torneo, esquivando cualquier alusión al fracaso nacional y apelando a la nostalgia mediante unos coleccionables de los míticos álbumes de Panini, que abarcan desde México 70 hasta Italia 90.

Por su parte, el Corriere dello Sport prefiere apostar por el morbo de las grandes leyendas y dedica una portada enorme a Leo Messi y Cristiano Ronaldo bajo el gran titular «The Last Dance».

El rotativo romano apenas concede espacio a su país en una pequeña anotación en la parte inferior de la página, donde recuerda que, al menos, Italia estará presente en los banquillos gracias a tres de sus entrenadores: Carlo Ancelotti (Brasil), Vincenzo Montella (Turquía) y Fabio Cannavaro (Uzbekistán).

Quien también estuvo presente como representación italiana en el Mundial fue el tenor Andrea Bocelli, que abrió el «Concierto de Cuenta Regresiva de la FIFA» durante el partido inaugural en Ciudad de México. JS