El MP “sin independencia ni depuración, seguirá fallando a las víctimas”: Jenny Almendares

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital/Por Lilian Bonilla) – El Ministerio Público atraviesa una crisis estructural que sólo puede resolverse con independencia funcional, depuración interna y un enfoque real en las víctimas, expresó la abogada Jenny Almensares.

– Reconoció las capacidades del nuevo fiscal general, Pablo Reyes Theodore, pero dejó claro que el problema trasciende nombres.

– “No podemos tener un Ministerio Público dormido que sólo reacciona ante temas políticos. Debe responder a la violencia real que vive la población”

– Juicio Político: “Si no se garantiza el debido proceso, no es un juicio, es una entrevista, y eso puede traer consecuencias legales para Honduras”

– “Fui la mejor evaluada en dos contextos políticos distintos y en ninguno fui la opción principal”, la historia da respuestas: Almendares

“El Ministerio Público por ley requiere independencia funcional del fiscal general. Reconozco que la persona electa tiene capacidades, pero el desafío es rescatar una institución que a la fecha sigue olvidando a las víctimas”, afirmó, en entrevista exclusiva con Proceso Digital.

La jurista cuestionó duramente las condiciones actuales del sistema, evidenciando la sobrecarga de trabajo de los fiscales, quienes —según indicó— pueden llegar a manejar hasta 900 denuncias, lo que vuelve imposible una respuesta efectiva.

“El sistema debe depurarse, necesitamos cambios profundos”, advirtió, al tiempo que también criticó las contradicciones legales que persisten en el país, como el hecho de que delitos como la violencia contra la mujer tengan penas inferiores a otros como el hurto de ganado.

“¿Cómo es posible que en 2026 sigamos con estos problemas estructurales? El Ministerio Público debe orientar la acción penal hacia las víctimas, hacia el ciudadano común que sufre un robo, una extorsión o un delito sexual”, expresó.

En ese sentido, denunció graves deficiencias en la atención a víctimas, como la falta de cámaras Gesell y las limitaciones en Medicina Forense, lo que impacta directamente en la calidad de la investigación y el trato digno a quienes han sufrido delitos.

Almendares atribuyó la crisis del Ministerio Público a factores históricos, como la pérdida de atribuciones, politización, la falta de coordinación interinstitucional y el uso ineficiente de recursos.

Claves urgentes para el nuevo fiscal

Desde su perspectiva, Almendares planteó acciones inmediatas que debería asumir el nuevo titular del Ministerio Público para fortalecer la institución: Fortalecer la Supervisión Nacional, como eje de control interno ante conductas indebidas o negligentes.

Reforzar las sedes de turno, que operan 24 horas y son la puerta de entrada para la mayoría de denuncias.

Impulsar la formación técnica, a través de la Escuela de Formación del Ministerio Público.

Garantizar respuestas rápidas, eliminando la discrecionalidad en los plazos. Depurar casos sin delito, para enfocar recursos en una persecución penal estratégica.

Asimismo, propuso revisar el Código Procesal Penal para flexibilizar el monopolio de la acción penal pública, con el fin de agilizar procesos.

“No podemos tener un Ministerio Público dormido que sólo reacciona ante temas políticos. Debe responder a la violencia real que vive la población”, dijo Almendares.

Crisis histórica y falta de recursos

Almendares atribuyó la crisis del Ministerio Público a factores históricos, como la pérdida de atribuciones, la falta de coordinación interinstitucional y el uso ineficiente de recursos.

Criticó además la asignación presupuestaria, señalando que no se priorizan áreas clave como Medicina Forense, a la que calificó como “la columna vertebral de la investigación científica”. “El presupuesto debe invertirse estratégicamente. No puede seguir destinándose a áreas que no impactan directamente en la investigación criminal”, sostuvo.

Llamado a la sociedad y transparencia

La abogada hizo un llamado a reactivar mecanismos como el Consejo Ciudadano del Ministerio Público y fortalecer la veeduría social, así como a implementar informes periódicos a la nación para transparentar el uso del presupuesto y evidenciar las carencias institucionales.

“No podemos tener un Ministerio Público dormido que sólo reacciona ante temas políticos. Debe responder a la violencia real que vive la población”, concluyó.

Juicios políticos: “Sin debido proceso, Honduras se expone a demandas internacionales”

Consultada sobre el tema de juicio político, particularmente el primero que concretó el Congreso Nacional que culminó con la destitución del hoy exfiscal general Johel Zelaya, Almendares reconoció que son mecanismos legales y necesarios de control, pero advirtió que su aplicación reciente ha mostrado fallas evidentes.

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“Deben respetar la Constitución y los tratados internacionales. No se puede vulnerar la presunción de inocencia ni predeterminar fallos”, señaló.

Criticó que en procesos recientes se emitieran opiniones anticipadas sobre la responsabilidad de los funcionarios antes de que ejercieran su defensa, lo que podría derivar en responsabilidades internacionales para el Estado.

Ante nuevos juicios anunciados, hizo un llamado directo a los diputados a evitar sesgos y garantizar objetividad, así como a los funcionarios involucrados a contar con defensa técnica.

“Si no se garantiza el debido proceso, no es un juicio, es una entrevista, y eso puede traer consecuencias legales para Honduras”, advirtió.

Jenny Almendares fue la mejor evaluada en el proceso de selección de candidatos para Fiscal General.

La mejor evaluada, pero ignorada otra vez, para muchos debido a que la independencia incómoda en un sistema politizado

Ante la consulta sobre su exclusión pese a ser la mejor evaluada con una calificación de 95.55%, en el proceso de selección para fiscal general en 2023. Almendares respondió “Fui la mejor evaluada en dos contextos políticos distintos y en ninguno fui la opción principal. La historia da respuestas”, expresó.

Quería llegar al Ministerio Público, con un solo adjetivo y era respetar proteger y defender los intereses generales de la sociedad y como funcionaria pública que lo fui de 20 años y como litigante independiente que tengo ya 10 años estar fuera del Ministerio Público conozco los problemas del sistema, exteriorizó.

Lejos de mostrarse afectada, aseguró que esto refuerza su compromiso con la justicia y con las víctimas.

A su criterio, su perfil independiente pudo influir en su no elección. “Las posiciones independientes colocan a las personas en una situación de vulnerabilidad. Necesitamos cargos menos políticos y más técnicos”, sostuvo.

Asimismo, hizo un llamado a la sociedad civil a impulsar reformas que garanticen procesos de selección más transparentes y basados en méritos.

En un mensaje dirigido a las mujeres, instó a no desistir: “Los retos son históricos. Necesitamos paciencia, pero también más mujeres dispuestas a marcar la diferencia”.

La magistrada Rebeca Ráquel Obando.

Renuncia de presidenta de Corte Suprema

Sobre la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, Almendares indicó que se trata del ejercicio de un derecho legal, ya que la funcionaria continúa como magistrada.

“Es un derecho que la ley le permite. La Corte, al ser un órgano colegiado, puede seguir en funciones”, sin embargo, en este tema prefirió razonar que sería la propia Obando la llamada a explicar sus razones para interponer su renuncia.

No obstante, advirtió que la salida de mujeres de altos cargos representa un retroceso en la lucha por la equidad, por lo que llamó a las nuevas generaciones a persistir en la búsqueda de espacios de poder y participación, siempre actuando bajo los principios de idoneidad.

La entrevista de Almendares deja al descubierto un diagnóstico severo: un sistema de justicia marcado por debilidades estructurales, politización y falta de enfoque en las víctimas, pero también la urgencia de reformas profundas y aplicación de leyes para recuperar la confianza ciudadana. LB