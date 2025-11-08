El MP quiere confundir a la población, reacciona magistrado Flores Urrutia

Tegucigalpa – “El Ministerio Público está queriendo confundir a la población, el artículo 234 de la Constitución de la República es claro que nuestros superior jerárquico es el Congreso Nacional”, reaccionó el presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, al anuncio realizado por la Fiscalía de que solo espera el poder Judicial envíe la resolución donde declara inadmisible el antejuicio a los magistrados para presentarles requerimientos fiscales.

Flores Urrutia enfatizó que lo que corresponde tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es, bajo la prerrogativa como alto funcionario es el juicio político.

“El MP tiene todo su derecho de presentar los requerimientos o las acciones que ellos pretenden, pero estamos a 23 días del proceso electoral y lo que se está queriendo es confundir al pueblo o crear un caos en la población en los entes electorales porque está bien claro, nuestro superior jerárquico es el Congreso”, reiteró. VC