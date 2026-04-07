El Motagua del español Javier López quiere alargar su invicto a expensas de Marathón

Tegucigalpa – Motagua, equipo dirigido por el español Javier López, quiere sumar este jueves 3 puntos a los 29 que tiene y extender su invicto para aspirar a volver a la cima del torneo Clausura hondureño, que ocupa Real España con 30, pero con 2 partidos menos.

La decimoséptima jornada comienzar este miércoles con 2 partidos, pero el del jueves entre Motagua y Marathón, concita mucho interés, pues los pupilos del argentino Pablo Lavallén también se han propuesto ganar para aspirar al tercer puesto que ocupa Olimpia con 23 unidades.

Marathón, que viene de perder por 3-1 ante Platense, ha descendido a la cuarta casilla con 21 enteros.

El miércoles, Platense, que ha descendido al séptimo lugar, será anfitrión del colista Génesis, que dirige el portugués Fernando Mira.

Platense acumula 14 unidades, mientras que Génesis, último (undécimo) suma 11 en 15 jornadas.

Olimpia, último campeón con el uruguayo Eduardo Espinel en el banquillo, buscará, al menos, consolidarse en el tercer lugar en el partido que jugará contra Victoria.

Los dirigidos por Espinel, acostumbrados a estar en los primeros puestos de la clasificación, han tenido un torneo con altibajos y buscan afanosos entrar al menos como segundos al cierre de las dos vueltas regulares del torneo, para asegurar su pase a la semifinal.

Victoria, bajo la conducción del argentino Hernán Medina, ha tenido un bajo rendimiento en el torneo, además de enfrentar problemas administrativos, y ocupa la décima casilla con 13 enteros.

El jueves, Juticalpa medirá fuerzas con Olancho.

Con el argentino Mauro de Giobbi como su nuevo entrenador, Juticalpa, con catorce puntos, intentará salir del noveno lugar, ante un Olancho, que dirigido por el colombiano John Jairo López, ha escalado hasta el quinto con 21.

En el tercer partido del jueves, Choloma recibirá al líder Real España, que dirige el costarricense Jeaustin Campos.

La apuesta del Choloma, que es octavo en la clasificación con catorce puntos, también será por acercarse a los puestos de clasificación para la segunda fase del torneo, a la acceden seis de los once equipos que compiten en el Clausura.

Universidad Pedagógica, sexto lugar con 17 unidades, tendrá descanso en la jornada. EFE