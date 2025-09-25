El Monza de Berlusconi pasa al fondo de inversión estadounidense Beckett Layne Ventures

Roma – El Monza, último equipo propiedad del fallecido Silvio Berlusconi, pasó este jueves a manos del fondo de inversión estadounidense Beckett Layne Ventures.

«Fininvest SpA (grupo de la familia Berlusconi) y Beckett Layne Ventures (BLV) finalizaron hoy del primer cierre de la transacción para la venta del capital social de AC Monza SpA», confirmó el Monza en un comunicado.

Ya el pasado 1 de julio, ambas partes desvelaron el acuerdo, que se hizo oficial con la primera parte de la transacción este jueves, con un 80% de las acciones. El 20% restante seguirá siendo propiedad de Fininvest hasta 2026, cuando se complete una compraventa total de 45 millones de euros, apuntan medios locales.

«Tras obtener las autorizaciones regulatorias necesarias y cumplirse las condiciones establecidas en el acuerdo, BLV asume oficialmente el control del Club con el 80% de las acciones. Fininvest seguirá siendo accionista del Club con una participación del 20%, que se venderá a BLV en junio de 2026», recoge el escrito.

Brandon Berger y Lauren Crampsie, socios de Beckett Layne Ventures, agradecieron a la familia Berlusconi y al Grupo Fininvest «su colaboración durante los meses de trabajo» que desembocaron en la venta.

Además, Adriano Galliani, nacido en Monza e histórica mano derecha de Berlusconi tanto en el Milan como en el Monza, no continuará en el proyecto, lo que desató rumores de un posible regreso al Milan, en este momento propiedad también de otro fondo estadounidense, RedBird Capital.

El Monza milita en la Serie B tras su descenso en la pasada campaña tras tres temporadas en la máxima categoría del fútbol italiano, a la que llegó en 2022 por vez primera en su historia, tan solo 4 años después de que Berlusconi lo comprara en 2018 por unos 3 millones de euros. EFE