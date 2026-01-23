El monumento para honrar a Isabel II será una estatua de ella a pie y no a caballo

Londres – El monumento para honrar a la reina británica Isabel II, fallecida el 8 de septiembre de 2022, será una estatua de ella de pie en lugar de a caballo, como se había planificado en un principio, informó este viernes el comité conmemorativo.

El monumento se construirá frente al parque de St. James’s, próximo al palacio de Buckingham, residencia de la familia real.

Según el comité, el rey Carlos III, hijo mayor de Isabel II, ha sido informado de estos planes y se le ha consultado, si bien el diseño definitivo se conocerá el próximo abril.

Tras una cuidadosa investigación, el escultor de la estatua, Martin Jennings, ha indicado a que su diseño resaltará el papel de Isabel II como jefa de Estado (entre 1953 y 2022).

La estatua se ubicará cerca de los monumentos a los padres de Isabel II, el Jorge VI y la reina Isabel, quienes aparecen de pie y con túnicas formales. EFE