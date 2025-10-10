El Mónaco destituye a su entrenador Adi Hütter por los malos resultados

París – El austriaco Adi Hütter dejó de ser entrenador del Mónaco a causa de la mala racha de resultados del club, quinto de la tabla en Francia y trigésimo en la Liga de Campeones.

«El Mónaco agradece el trabajo del entrenador y le desea la mejor suerte en el futuro», aseguró el club en un comunicado.

El técnico, que consiguió el tercer puesto en la pasada temporada, tras el subcampeonato en su primer año al frente del club, no ha sabido trasmitir las misas sensaciones en el inicio de la actual, en la que encadena tres partidos sin ganar, pese al buen momento que atraviesa el español Ansu Fati, cedido por el Barcelona y máximo goleador del campeonato con cinco dianas.

La prensa francesa asegura que la dirección monegasca lleva ya varios días buscando un sustituto del técnico austriaco, ante la desconexión que ha detectado entre el vestuario y el entrenador, que a principios de año amplió su contrato hasta 2027.

En un primer momento sonó el nombre del germano croata Edin Terzic, que condujo al Borussia Dortmund a la final de la Liga de Campeones de 2024, cuando también fue subcampeón de la Bundesliga, pero rechazó la propuesta.

Ahora parece que el elegido es el belga Sébastien Pocognoli, actual entrenador de la Union Saint-Gilloise, al que condujo al campeonato de su país en su primera temporada al frente de un equipo de primera división, un título que el club perseguía desde 1935.

Ex jugador del club belga entre 2020 y 2021 y ex internacional de su país, Pocognoli, de 38 años, había entrenado a equipos de jóvenes antes de dar el salto al Union Saint-Gilloise.

No es el único nombre que circula para hacerse cargo del equipo. Entre otros ha sonado el de Xavi Hernández, aunque con mucha menos fuerza que el de Pocognoli. EFE