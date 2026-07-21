El Milan presenta su nueva camiseta con el lema «Después de Estambul, siempre está Atenas»

Roma – El Milan presentó este martes su nueva equipación visitante para la próxima temporada, una camiseta blanca, «el color de las ocasiones especiales», que incorpora el lema «Después de Estambul, siempre está Atenas», en alusión a dos finales de la Liga de Campeones que marcaron la historia ‘rossonera’.

La frase, estampada en la parte trasera del cuello, evoca la derrota sufrida ante el Liverpool en la final de Estambul de 2005 y la posterior revancha lograda dos años después en Atenas, cuando el conjunto italiano conquistó su séptima Copa de Europa contra el equipo inglés con un doblete de Filippo Inzaghi.

Precisamente el exdelantero italiano, protagonista de aquella final de 2007, encabeza la campaña de lanzamiento de la nueva camiseta.

«A lo largo de su trayectoria en el Milan, encarnó la mentalidad que siempre ha caracterizado al Club: una preparación obsesiva, el hambre de victoria y la capacidad de transformar cada derrota en una oportunidad para resurgir. Su historia demuestra que esta actitud trasciende el tiempo y perdura», comunicó el club.

El diseño, de la marca PUMA, mantiene el blanco como color predominante e incorpora detalles dorados, un laurel alrededor del escudo y varios elementos simbólicos, como la inscripción en griego moderno de «Dýnami Psychí» («Fuerza del Alma») y un motivo inspirado en el ala de un ave fénix, en referencia a la capacidad de renacer tras la adversidad.

El Milan, siete veces campeón de Europa, afronta una nueva temporada tras una muy irregular en la que quedó fuera de puestos de Liga de Campeones.

Tanto el banquillo, que asumió Rúben Amorim, como la cúpula directiva, que ahora lidera el italiano Massimo Calvelli como nuevo director general, han sufrido cambios con el fin de reestructurar un club histórico del ‘calcio’. EFE