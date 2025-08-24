El Milan no ficha a Boniface por sus problemas físicos

Roma – El Milan decidió este domingo que no fichará al delantero nigeriano Victor Boniface después de dos días de pruebas médicas que no convencieron a los ‘rossoneri’.

El ariete, campeón de la Bundesliga en 2024 con el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, llegó a Milán el viernes y se sometió a reconocimientos médicos ese día y el sábado que disiparon las dudas del equipo médico ‘rossonero’.

Sus dos lesiones de cruzado en la rodilla derecha, en 2019 y 2020, todavía algo debilitada, así como las molestias musculares que le alejaron dos meses de los terrenos de juego la pasada campaña, acabaron con una operación que estaba prácticamente cerrada, tanto entre clubes como con el jugador y el Milan.

Boniface volvió este domingo a Alemania y el director deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, confirmó en BILD que el jugador no fichará por el Milan.

«Cuando Víctor vuelva, el acuerdo habrá expirado. No creo que se pueda renegociar. Su estado físico ha mejorado, pero Boni tiene que seguir trabajando. Creemos que puede dar pasos adelante, pero debe darlos de verdad», dijo.

A falta de una semana para que cierre el mercado, el Milan sigue en busca de un delantero, con el danés Rasmus Hojlund y el serbio Dusan Vlahovic como opciones principales, tal y como explicó el director deportivo ‘rossonero’, el albanés Igli Tare. EFE