El Milan ficha al mediocentro suizo Ardon Jashari

Redacción deportes – El internacional suizo Ardon Jashari, mediocentro defensivo que la pasada campaña militó en las filas del Club Brujas belga, es nuevo jugador del AC Milan para las próximas cinco temporadas, informa el club italiano.

El suizo de 23 años que se formó en la cantera del Luzern suizo, debutando con el primer equipo del club en julio de 2020 en el que disputó 102 partidos y marcó nueve goles. En 2024, fichó por el Club Brujas, donde acumuló 52 partidos en los que anotó cuatro dianas y logró ganar la Copa de Bélgica.

Jashari que cuenta con cuatro internacionalidades con la selección suiza, es el quinto fichaje confirmado de la plantilla del conjunto rossoneri para la temporada 2025-26, junto a Pietro Terracciano, Luka Modrić, Samuele Ricci y Pervis Estupiñán. EFE