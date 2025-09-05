El Milan cede a Bennacer al Dinamo de Zagreb

Roma – El centrocampista argelino Ismael Bennacer completó este viernes su cesión al Dinamo de Zagreb procedente del Milan, donde ya no entraba en los planes del italiano Massimiliano Allegri.

«El Dinamo de Zagreb y el Milan han llegado a un acuerdo para una cesión de un año con opción de compra. Bennacer llegará a Zagreb, donde se someterá a los reconocimientos médicos antes de firmar oficialmente el contrato», informó el club croata.

Bennacer, de 27 años, ha sido uno de los jugadores más determinantes del Milan en los últimos años, pero la lesión de cartílago en su rodilla derecha, sufrida en las semifinales de Liga de Campeones ante el Inter de Milán en 2023, mermó su proyección.

Tanto que, después de 5 temporadas y media en el Milan, y con contrato hasta 2027, se marchó cedido en el mercado invernal de 2025 al Olympique de Marsella.

En su vuelta al Milan este verano, su situación no mejoró y no entró en los planes de Allegri. Tampoco recibió ofertas que pudieran solucionar su futuro hasta esta del Dinamo de Zagreb, donde el croata Zvonimir Boban, ex del Milan y presidente del club de Zagreb, gran defensor del centrocampista, ha sido clave para completar la operación.

Bennacer llegó en 2019 a Milán (norte) procedente del Empoli. Allí ganó el ‘Scudetto’ de 2022 y llevó a los ‘rossoneri’, con un gol decisivo al Nápoles, a las semifinales de la ‘Champions’. EFE