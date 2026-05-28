El milagro de ‘Obsession’, el filme de un millón de dólares que hace historia en taquilla

Los Ángeles (EE.UU.).– El suspense de terror ‘Obsession’, dirigido por Curry Barker con un presupuesto inferior al millón de dólares, ha revolucionado la industria cinematográfica, al recaudar cien veces más de lo invertido en su realización y desafiar así las normas de distribución de los grandes estudios de Hollywood.

La película independiente de Focus Features estrenada el pasado 15 de mayo, se realizó con tan solo 750.000 dólares y ya ha alcanzado una recaudación de noventa millones de dólares a nivel global, según datos de la web especializada Box Office Mojo.

De este total acumulado, el mercado de Estados Unidos y Canadá ha aportado el 75,3 % de los ingresos en los trece días que lleva en pantalla, al consolidar su éxito en su territorio de origen.

Este extraordinario desempeño multiplica por 112 veces su inversión inicial, impulsado por un inusual incremento de un 39 % en los ingresos durante su segundo fin de semana en cartelera, donde sumó otros 23,9 millones de dólares.

El comportamiento en taquilla sitúa a ‘Obsession’ como el único lanzamiento de su categoría en lograr una progresión histórica de este tipo, al romper la tendencia habitual de contracción que sufren los estrenos de terror, que suelen registrar caídas de ingresos superiores al 55 % en su segunda semana de exhibición.

Este éxito coincidió en EE.UU. con el puente festivo del Memorial Day, una de las ventanas más competitivas del año, donde este título se ha consolidado en el segundo puesto global y plantar cara así al dominio de superproducciones internacionales como ‘The Mandalorian and Grogu’, líder de la cartera con 165 millones de dólares, de acuerdo con Box Office Mojo.

Detrás de este fenómeno se encuentra el realizador estadounidense de 26 años Curry Barker, quien consolidó su carrera en internet como cofundador del popular canal de secuencias de comedia y terror en YouTube ‘that’s a bad idea’.

Tras irrumpir en 2024 con el largometraje ‘Milk & Serial’, presupuestado con apenas ochocientos dólares y que subió gratis a la plataforma, Barker da el salto al circuito comercial con ‘Obsession’, donde asume las funciones de director, guionista y editor. EFE/ir