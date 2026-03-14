El miércoles ingresará nuevo frente frío al país

Tegucigalpa – Las autoridades del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informaron que un nuevo frente frío afectará el país a partir del próximo miércoles.

El llamado es para la población a tomar las medidas de prevención.

Según se informó el frente frío dejará lluvias en la zona norte y litoral atlántico del país.

Para este sábado, continúan las condiciones secas sobre la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, por la tarde el viento del noreste y este, ingresarán humedad desde el mar Caribe y estará generando lluvias y lloviznas débiles y aisladas en la región oriental del país.

El resto del país mostrará condiciones secas. IR