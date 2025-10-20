El miércoles ingresa primer frente frío al país

Tegucigalpa- El director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal informó que, el miércoles 22 de octubre ingresará el primer frente frío de la temporada a Honduras y dejará lluvias en gran parte del territorio nacional.

La masa de aire frío provocará un leve descenso de temperatura, sobre todo en el sector caribeño del país.

En el resto del país el cambio será casi imperceptible.

De acuerdo con el experto, se espera que el frente frío desplace a la tormenta tropical Melissa hacia las Antillas Menores, para que no afecte la zona Norte de Honduras. IR