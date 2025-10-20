spot_imgspot_img
Nacionales

El miércoles ingresa primer frente frío al país

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- El director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Francisco Argeñal informó que, el miércoles 22 de octubre ingresará el primer frente frío de la temporada a Honduras y dejará lluvias en gran parte del territorio nacional.

La masa de aire frío provocará un leve descenso de temperatura, sobre todo en el sector caribeño del país.

En el resto del país el cambio será casi imperceptible.

De acuerdo con el experto, se espera que el frente frío desplace a la tormenta tropical Melissa hacia las Antillas Menores, para que no afecte la zona Norte de Honduras. IR

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024