El miércoles habrá sesión de pleno a las 5 de la tarde, afirma diputado Sandoval

Tegucigalpa – El diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, afirmó que este miércoles habrá convocatoria de pleno de diputados donde se abordarán diferentes temas.
Sostuvo que la reunión de la Junta Directiva del Congreso Nacional concluyó y se planificó una sesión entre ellos y los jefes de las bancadas de los diferentes partidos políticos para el miércoles en la tarde.
Además, informó que posiblemente habrá sesión de pleno y será convocada por el presidente Luis Redondo.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo convocó al pleno de diputados para las 5 de la tarde. IR