El miércoles habrá sesión de pleno a las 5 de la tarde, afirma diputado Sandoval

Tegucigalpa – El diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, afirmó que este miércoles habrá convocatoria de pleno de diputados donde se abordarán diferentes temas.

Sostuvo que la reunión de la Junta Directiva del Congreso Nacional concluyó y se planificó una sesión entre ellos y los jefes de las bancadas de los diferentes partidos políticos para el miércoles en la tarde.

🏛️🇭🇳 I 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀

El Presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, convoca:



𝐑𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨́𝐧 – 𝐉𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐲 𝐉𝐞𝐟𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐁𝐚𝐧𝐜𝐚𝐝𝐚

🗓️ Miércoles 06 de agosto

🕒 03:00 P.M.

📍Salón de Retratos de la Presidencia,… pic.twitter.com/CQVzm5cVE7 — Congreso Nacional de Honduras (@Congreso_HND) August 6, 2025

Además, informó que posiblemente habrá sesión de pleno y será convocada por el presidente Luis Redondo.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo convocó al pleno de diputados para las 5 de la tarde. IR