El Miami Film Festival homenajeará a Celia Cruz, figura central de la diáspora cubana

Miami (EE.UU.).– La Serie de Cine Cubano del Miami Film Festival abrirá el 5 de diciembre una nueva temporada con la proyección del documental ‘La Cuba mía’, en el marco de la conmemoración del centenario del nacimiento de la cantante cubanoestadounidense Celia Cruz, informó la Universidad del Condado de Miami-Dade.

Dirigido por el productor y compositor cubano Oscar Gómez, el filme recoge un concierto de 2001 en el que Celia Cruz, el español Emilio Alberto Aragón, más conocido como ‘Miliki’, y figuras reconocidas de la música cubana en el exilio como Willy Chirino y Albita Rodríguez, se subieron en una tarima instalada sin previo aviso en la Calle Ocho de Miami, un enclave central de la diáspora cubana.

Gómez, con una trayectoria vinculada a algunos de los discos más conocidos de Cruz y ganador de varios premios Grammy, filmó ‘La Cuba mía’ a partir de materiales del concierto y de conversaciones entre la ícono y ‘Miliki’ sobre la ciudad de La Habana y la evolución musical de la diáspora cubana.

El documental incorpora también testimonios de artistas como Paquito D’Rivera, Arturo Sandoval y el fallecido escritor Carlos Alberto Montaner.

El pase, que irá seguido de un coloquio con el director, tendrá lugar en el Centro Koubek de la universidad, sede habitual de la Serie de Cine Cubano, un programa creado en 1993 por el crítico Alejandro Ríos y considerado uno de los espacios más constantes de difusión del cine cubano fuera de la isla.

La programación del centenario de Celia Cruz se integra en una línea de trabajo que busca documentar la memoria cultural del exilio cubano y promover el acceso gratuito a producciones históricas y contemporáneas.

La cantante, fallecida en 2003 a los 77 años, mantiene una influencia central en la comunidad cubana del sur de Florida y sigue siendo una referencia para nuevas generaciones de músicos.

En 2024, el Tesoro estadounidense la eligió como una de las cinco mujeres homenajeadas en la serie ‘American Women Quarters’, diseñando una moneda conmemorativa con su imagen. EFE/ir