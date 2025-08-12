El mexicoestadounidense Pee Wee, exvocalista de Kumbia Kings, detenido por conducir ebrio

Los Ángeles – El cantante mexicoestadounidense Irvin Salinas, exvocalista de Kumbia Kings y Kumbia All Starz, también conocido como Pee Wee, fue arrestado el fin de semana por conducir bajo estado de ebriedad o intoxicación en el estado de Texas, según medios estadounidenses.

Salinas, de 37 años, fue fichado y acusado el lunes por conducir en estado de ebriedad el domingo pasado, según los registros del condado de Hidalgo citados por la estación de NBC Valle Central.

Esta es la segunda ofensa de este tipo que Pee Wee comete en menos de dos años en ese condado.

El artista también fue arrestado el 20 de enero de 2024 por conducir en estado de ebriedad, de acuerdo a los registros judiciales.

Por este primer caso, el exvocalista tuvo que usar un dispositivo de monitoreo de alcohol en su vehículo, que fue retirado el mes pasado, tras cumplir con la sentencia.

Aproximadamente seis semanas después, Salinas fue arrestado nuevamente por los mismos cargos por un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El artista fue puesto en libertad anoche tras pagar una fianza de 5,000 dólares.

Pee Wee, nacido en el estado de Washington (EEUU), se dio a conocer como vocalista de la banda Kumbia Kings y vocalista principal de Kumbia All Starz, ambas bandas creadas por AB Quintanilla, hermano de la fallecida cantante Selena.

Con los Kumbia Kings, interpretó grandes éxitos en la década de los 2000 como ‘Sabes a chocolate’ y ‘Na Na Na (Dulce Niña)’. EFE