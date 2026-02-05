El Met defiende la legitimidad de un Pissarro vendido durante la ocupación nazi de Francia

Nueva York – El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) defendió este miércoles la legitimidad de un cuadro de Camille Pissarro que expone en su interior, tras recibir una demanda de los herederos del propietario, el coleccionista judío Max Braunthal, en la que alegan que su familiar vendió la obra bajo coacción durante la ocupación nazi de Francia.

«Tras llevar a cabo un estudio exhaustivo y riguroso de la venta del cuadro por parte de Max Braunthal al marchante de Pissarro, Durand-Ruel, creemos que la transacción fue legítima y que la obra debe permanecer en la colección del Met», apunta un portavoz de la entidad en un comunicado enviado a EFE.

En la querella, recogida por The New York Times, siete herederos de Braunthal aseguran que este y su esposa Charlotte eran pobres cuando vendieron la pintura en 1941 por 100.000 francos a la galería Durand-Ruel de París, conocida por impulsar el arte de los impresionistas.

Los demandantes destacan que la galería vendió el cuadro, en el que Pissarro pinta un prado que se encontraba cerca de su casa en Éragny, al coleccionista alemán Wolfgang Krueger por 140.000 francos solo dos semanas después de adquirirlo.

Posteriormente, la obra pasó por varias manos hasta llegar en 1959 a Douglas Dillon, expresidente del Consejo de Administración del Met, que legó la pieza al Met.

Los herederos de Braunthal afirman que llevan cinco años intentando negociar con el museo para recuperar la obra, pero que ante su «clara negativa» no tuvieron «más remedio» que interponer la demanda.

En su comunicado, el museo subraya que la institución ha participado «activamente en conversaciones de buena fe» con el abogado que representa a la familia, Stuart Eizenstat, y que responderá a la demanda de acuerdo con el calendario establecido por el tribunal francés.

Además, insiste en que examina todas las reclamaciones relacionadas con la época nazi «de forma exhaustiva y responsable», y que cuenta con un historial «bien documentado» de restitución de obras «cuando las pruebas demuestran que fueron apropiadas ilegalmente» durante este periodo.

Braunthal y su esposa fueron detenidos por la Policía francesa en 1942 en un velódromo de París bajo condiciones «infrahumanas», según detalla The New York Times.

El régimen nazi confiscó entonces el resto de la colección de Braunthal, que aunque sobrevivió a la ocupación falleció en 1946 a causa de un cáncer, de acuerdo con el rotativo. EFE