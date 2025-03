El mensaje es de intimidación y censura para los medios de comunicación: Dagoberto Rodríguez

Tegucigalpa – El director de Radio Cadena Voces y expresidente del Colegio de Periodista de Honduras, Dagoberto Rodríguez dijo este jueves que el acto que hizo el gobierno es montar un show para mandar un mensaje intimidatorio y censura a los medios de comunicación.

El gobierno interpuso una querella en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra deRodríguez, por las denuncias de injurias y calumnias.

En ese sentido, manifestó que hoy el gobierno querella a Dagoberto Rodríguez y a Radio Cadena Voces, pero mañana serán otros medios que se atrevan a denunciar cualquier acto de corrupción de este gobierno.

“Aquí el mensaje está bien claro, el mensaje es intimidar a la prensa, aquellos que son voces críticas, voces incómodas para el gobierno de la República y esto lo que nos lleva a un régimen de censura”, arguyó.

Agregó que esto se vuelve grave para la libertad de expresión, “hay que recordar que la libertad de expresión es la piedra angular para una sociedad democrática y el elemento fundamental para la opinión pública”.

Apuntó que si no hay libertad de expresión, si no hay medios de comunicación, si no hay periodistas independientes entonces lo que ocurre es que la gente no se da cuenta de lo que ocurre en el país. IR