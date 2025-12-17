El mayor problema es que sólo faltan 13 días para declarar un presidente en Honduras: Augusto Aguilar

Tegucigalpa – El exmagistrado del desaparecido Tribunal de Justicia Electoral, Augusto Aguilar, señaló que Honduras se encuentra bajo una crisis postelectoral, pero el mayor problema es que solo faltan 13 días para poder declarar un presidente en Honduras.

Acotó que según la Ley Electoral si no hay una declaratoria en este tiempo, entonces se faculta al Congreso Nacional hacer la declaratoria.

Ese escenario solo acentuará la crisis y pondría en riesgo la institucionalidad y la democracia en nuestro país.

“Estamos viviendo una crisis como muy pocas veces ha sucedido”, lamentó el experto electoral.

En las últimas horas las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, han denunciado un secuestro de la institucionalidad al bloquear el paso al Centro Logístico Electoral (CLE) de personal del CNE.

También han denunciado que ya todo está listo para iniciar con el escrutinio especial, pero son los partidos políticos con posturas individualistas que no permiten iniciar este proceso al no nombrar a su personal para esta acción.

Hace 17 días Honduras vivió un proceso electoral que aún no deja un ganador, aunque sí a un perdedor, el partido de gobierno que no gozó del apoyo que decía tener. (RO)