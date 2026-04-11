Frase del día

«El más desfavorecido es la persona que se ve suspendida su cirugía porque el día de hoy el médico se encuentra en la asamblea»

Por: Proceso Digital

Eduardo Midence• viceministro de la Secretaría de Salud

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img