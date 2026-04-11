Frase del día«El más desfavorecido es la persona que se ve suspendida su cirugía porque el día de hoy el médico se encuentra en la asamblea»Por: Proceso Digital11 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Eduardo Midence• viceministro de la Secretaría de Salud Noticias recientes NacionalesConfirman muerte de tercer estudiante universitario ahogado en El Salvador PolíticaTomado centro de votación Modesto Rodas en Guanaja previo al proceso electoral InternacionalesIrán y EEUU concluyen con «optimismo» en Islamabad su primer diálogo directo desde 1979 CalienteAbuelo y nieto mueren atropellados por un taxi en Potrerillos Deportes2-1. El Sevilla respira hondo ante un Atlético con la cabeza en otras cosas